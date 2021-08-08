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≡ "Единственная в истории области" - Спортсменка из Костаная примет участие в Паралимпийских играх в Токио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42114
"Единственная в истории области" - Спортсменка из Костаная примет участие в Паралимпийских играх в Токио
Отправлено: 08.08.21 - 21:47
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Айсулу ДЖУМАБАЕВА получила именное приглашение от Международной федерации пара пулевой стрельбы для участия в Паралимпийских играх. Гражданский журналист "НГ" задала спортсменке и ее тренеру несколько вопросов перед их поездкой на сборы в Алматы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2215
"Единственная в истории области" - Спортсменка из Костаная примет участие в Паралимпийских играх в Токио
Отправлено: 08.08.21 - 21:47
#1
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//Она станет первой участницей Паралимпиады в истории Костанайской области// -
а как же Александр Колядин, единственный казахстанский чемпион Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане?
Его уже не считают чемпионом? Или он уже не считается представителем нашей области? Или Сарыколь уже не Костанайская область?

[Исправлено: юля елиссева, 08.08.2021 - 21:53]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1357
Re: "Единственная в истории области" - Спортсменка из...
Отправлено: 08.08.21 - 22:22
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Есть вариант ответа на ваш вопрос, но не хочу его подсказывать автору. Пусть озвучит свою версию.
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