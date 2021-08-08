Отправлено: - 20:04

drakon:

Худший результат в истории ОИ...

alex_60:

у Германии худший результат на ОИ за последние 67 лет, начиная с олимпиады 1956 года

[Исправлено: urmas, 08.08.2021 - 20:58]

Цитата:Цитата:Ии? Что,мущины хотели этим сказать? У германцев хреново,что понаехали всякие,плюс заднеприводные с трансами, без тевтонского духа. А дальше только хуже . У нас ,что поуехали всякие, кто мог, а оставшиеся местные с гастарбайтерами не могут. А потом еще хуже будет, ибо с командными видами спорта мы вапще не можем.(ментальность тому вина и скрепы) Только так, в одиночку подраться...