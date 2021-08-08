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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.08.21 - 14:54
#4876
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.08.21 - 20:40
#4877
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Цитата:
abaika95:
Вы представляете себе что такое митинг?)

Ну, во-первых, не просто митинг, а несанкционированный митинг, что представляет собой массовые беспорядки и соответственно проведение специальных мероприятий с применением физической силы, специальных средств, а при необходимости огнестрельного оружия.

Во-вторых, очень хорошо себе представляю эти массовые беспорядки. В последнее время Украина не раз это демонстрировала, Франция, США, недостатка в примерах с избиениями и жертвами нет. Это вы живёте в каких-то розовых предпубертатных мечтах.

Думаете поди, что несанкционированный митинг - это спрятаться с бутылкой пива под лавкой возле памятника Пушкину, закрыв лицо кепкой, чтобы никто не вас не узнал, а потом на форуме писать о своей смелой выходке против городских властей. Представляю какой вой поднялся бы, если полицейские вытащили вас из-под лавочки и забрали пиво за нарушение общественного порядка. Хотя, если бы пнули вам по голове, то что-нибудь и встало бы на место. Так иногда бывает с перегоревшими лампочками.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.08.21 - 20:53
#4878
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Цитата:
abaika95:
Проходит митинг в костанае в парке победы Против вакцинации Орут бабы,кто-то убегает а полиция тягает протестующих в автозаки

Вы с травой завязывайте, ничего хорошего из вас все равно не выйдет, как не напрягайтесь. А вот последняя извилина от непомерных усилий может распрямиться, а прямая кишка неожиданно согнется. Тогда из вас вообще ничего не выйдет. Лопнете и забрызгаете вентилятор так, что он крутиться не сможет.
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