Отправлено: - 20:40

abaika95:

Вы представляете себе что такое митинг?)

Цитата:Ну, во-первых, не просто митинг, а несанкционированный митинг, что представляет собой массовые беспорядки и соответственно проведение специальных мероприятий с применением физической силы, специальных средств, а при необходимости огнестрельного оружия.Во-вторых, очень хорошо себе представляю эти массовые беспорядки. В последнее время Украина не раз это демонстрировала, Франция, США, недостатка в примерах с избиениями и жертвами нет. Это вы живёте в каких-то розовых предпубертатных мечтах.Думаете поди, что несанкционированный митинг - это спрятаться с бутылкой пива под лавкой возле памятника Пушкину, закрыв лицо кепкой, чтобы никто не вас не узнал, а потом на форуме писать о своей смелой выходке против городских властей. Представляю какой вой поднялся бы, если полицейские вытащили вас из-под лавочки и забрали пиво за нарушение общественного порядка. Хотя, если бы пнули вам по голове, то что-нибудь и встало бы на место. Так иногда бывает с перегоревшими лампочками.