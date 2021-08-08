Последним участником XXXII летних Олимпийских игр в Японии от Казахстана стала Софья Берульцева из Шымкента, защищавшая в Токио честь страны в дебютировавшем в олимпийской программе каратэ. Читать новость
Чемпионка мира (2018 г.), двукратная чемпионка Европы (2016 г. и 2021 г.), победительница Европейских игр (2015 г.) Ирина Зарецкая, представляющая Азербайджан стала следующей соперницей Берульцевой, которая повела в счете в бою против именитой каратистки - 2:0. Но итальянка практически сразу сократила разрыв до минимума, а затем и вышла вперед - 3:2
Восемь БРОНЗОВЫХ медалей у сборной Казахстана - это тоже результат. Хотелось бы конечно большего, но: что есть, то есть. После допинговых скандалов и применение карательных мер к ПСЕВДООЛИМПИОНИКАМ (типа Ильин) - это наверное есть- РЕАЛЬНОЕ отражение дел в казахском спорте.
Не скажу что мы хуже кого то, но ниже наших олимпийцев по СНГ только сборная Молдовы и Таджикистана ( она вроде не принимала участия). Зато у нас понты до небес: как же Азиаду, Универсиаду провели; никому не нужний саммит ОБСЕ тоже провели; про ЭКСПО вообще стыдоба ( сам 01 как то сказал: зачем нам зеленая энергетика, у нас и на наш век нефти и газа хватит). Нужны профессионалы и истинные государственники во всём: в гос.управлений; на местах; и в том числе и спорте. И наверное, спорт отделить от культуры. Она хоть понимает что ни буть в физкультуре и спорте?? Очевидно грядут, как всегда при таких случаях: отставки начиная с уровня министра и структурные преобразования: даю сто пудов что под бла-бла начнутся кланово-родовые перемещения и интересы спорта и страны будут по номерами 10 и ниже.
Прочитал в Интернете, высказывания небесизвестного драчуна К.Хамитова: что МЫ итогом выступления на Олимпиаде, ОПОЗОРЕНЫ перед всем миром. Насчёт ОПОЗОРЕНЫ можно поспорить, хотя как это опозорены - спортсмены боролись каждый в меру своих возможностей и способностей. Насчёт МЫ - категорически не согласен: - опозорено государство Казахстан начиная с Президента и кончая сельским методистом по спорту при ауыльном акимате. Котлеты и мухи должны быть отдельно.
alex_60: у Германии худший результат на ОИ за последние 67 лет, начиная с олимпиады 1956 года
Ии? Что,мущины хотели этим сказать? У германцев хреново,что понаехали всякие,плюс заднеприводные с трансами, без тевтонского духа. А дальше только хуже . У нас ,что поуехали всякие, кто мог, а оставшиеся местные с гастарбайтерами не могут. А потом еще хуже будет, ибо с командными видами спорта мы вапще не можем.(ментальность тому вина и скрепы) Только так, в одиночку подраться...
Стараниями Назарбаева и его приспешниками развалены в первую очередь спортивные школы. И я имею в виду не спортивные секции как таковые, а квалифицированные тренерские кадры. Пример - известная в свое время на весь Союз хоккейная школа усть-каменогорского Торпедо, из которой вышло немало известных мастеров и которая в конце 80-х и начале 90-х полностью состояла из своих воспитанников. Даже понятие было такое в хоккее - усть-каменогорское катание. Но пришедшие к власти аульные недоумки ее полностью развалили, тренерская школа уехала в Россию и команда без подпитки умерла сама собой. Сейчас опомнились, стали давать деньги, но это уже мертвому припарки - в команде играют сплошь привозные россияне и в городе к ней интерес потерян
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