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≡ Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42113
Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 10:59
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Последним участником XXXII летних Олимпийских игр в Японии от Казахстана стала Софья Берульцева из Шымкента, защищавшая в Токио честь страны в дебютировавшем в олимпийской программе каратэ.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
96
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 10:59
#1
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Цитата:
Чемпионка мира (2018 г.), двукратная чемпионка Европы (2016 г. и 2021 г.), победительница Европейских игр (2015 г.) Ирина Зарецкая, представляющая Азербайджан стала следующей соперницей Берульцевой, которая повела в счете в бою против именитой каратистки - 2:0. Но итальянка практически сразу сократила разрыв до минимума, а затем и вышла вперед - 3:2

Источник:


итальянка - о какой итальянке идёт речь?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
773
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 11:55
#2
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Исправил. Спасибо)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1912
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 15:12
#3
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Восемь БРОНЗОВЫХ медалей у сборной Казахстана - это тоже результат. Хотелось бы конечно большего, но: что есть, то есть.
После допинговых скандалов и применение карательных мер к ПСЕВДООЛИМПИОНИКАМ (типа Ильин) - это наверное есть- РЕАЛЬНОЕ отражение дел в казахском спорте.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22372
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 15:47
#4
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Цитата:
ACROS:
РЕАЛЬНОЕ отражение дел в казахском спорте.

Худший результат в истории ОИ... 8-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1912
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 17:49
#5
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Цитата:
drakon:
Худший результат


Не скажу что мы хуже кого то, но ниже наших олимпийцев по СНГ только сборная Молдовы и Таджикистана ( она вроде не принимала участия).
Зато у нас понты до небес: как же Азиаду, Универсиаду провели; никому не нужний саммит ОБСЕ тоже провели; про ЭКСПО вообще стыдоба ( сам 01 как то сказал: зачем нам зеленая энергетика, у нас и на наш век нефти и газа хватит).
Нужны профессионалы и истинные государственники во всём: в гос.управлений; на местах; и в том числе и спорте.
И наверное, спорт отделить от культуры. Она хоть понимает что ни буть в физкультуре и спорте??
Очевидно грядут, как всегда при таких случаях: отставки начиная с уровня министра и структурные преобразования: даю сто пудов что под бла-бла начнутся кланово-родовые перемещения и интересы спорта и страны будут по номерами 10 и ниже.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1912
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 18:23
#6
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Цитата:
drakon:
Худший


Прочитал в Интернете, высказывания небесизвестного драчуна К.Хамитова: что МЫ итогом выступления на Олимпиаде, ОПОЗОРЕНЫ перед всем миром.
Насчёт ОПОЗОРЕНЫ можно поспорить, хотя как это опозорены - спортсмены боролись каждый в меру своих возможностей и способностей.
Насчёт МЫ - категорически не согласен: - опозорено государство Казахстан начиная с Президента и кончая сельским методистом по спорту при ауыльном акимате.
Котлеты и мухи должны быть отдельно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12619
Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 18:49
#7
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Цитата:
drakon:
Худший результат в истории ОИ..


у Германии худший результат на ОИ за последние
67 лет, начиная с олимпиады 1956 года
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
135
Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 20:04
#8
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Цитата:
drakon:
Худший результат в истории ОИ...

Цитата:
alex_60:
у Германии худший результат на ОИ за последние 67 лет, начиная с олимпиады 1956 года

Ии? Что,мущины хотели этим сказать? У германцев хреново,что понаехали всякие,плюс заднеприводные с трансами, без тевтонского духа. А дальше только хуже . У нас ,что поуехали всякие, кто мог, а оставшиеся местные с гастарбайтерами не могут. А потом еще хуже будет, ибо с командными видами спорта мы вапще не можем.(ментальность тому вина и скрепы) Только так, в одиночку подраться...

[Исправлено: urmas, 08.08.2021 - 20:58]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
234
Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 20:44
#9
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Стараниями Назарбаева и его приспешниками развалены в первую очередь спортивные школы. И я имею в виду не спортивные секции как таковые, а квалифицированные тренерские кадры. Пример - известная в свое время на весь Союз хоккейная школа усть-каменогорского Торпедо, из которой вышло немало известных мастеров и которая в конце 80-х и начале 90-х полностью состояла из своих воспитанников. Даже понятие было такое в хоккее - усть-каменогорское катание. Но пришедшие к власти аульные недоумки ее полностью развалили, тренерская школа уехала в Россию и команда без подпитки умерла сама собой. Сейчас опомнились, стали давать деньги, но это уже мертвому припарки - в команде играют сплошь привозные россияне и в городе к ней интерес потерян
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