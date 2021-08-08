Заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова провела прием граждан по личным вопросам. Естественно, онлайн. Я ждал этой встречи более четырех месяцев, вопросов накопилось немало, причем некоторые выходили за рамки областных. Читать новость
А какая реакция была на прозвучавшие вопросы? Ну скажем так: «Чапай думать будет
Wtf это Серьезно? Нет прям серьезно?? Автор у зама акима по социалке (образование,соц защита,культура где куча неразрешенных проблем) спрашивает зачем нам сенат,почему тендеры на строитестве выигрывают астаницы а в полиции так много офицеров?)) И в конце свой главный вопрос задал,видимо тот зачем шел изначально)) но тут возникает вопрос к компетентности автора и журналиста (он же журналист или кто?) В чем смысл задавать абстрактные вопросы профильному специалисту если можно было спросить о конкретных проблемах в сфере за которые отвечает зам акима? Такое ощущение что дед просто поболтать обо всем и ниочем пошел)) И выдал это сюда как результат что ничего не решилось))
У нас сын уже два дня ночью спит, просыпаемся в районе 10ти, а так перепутывает день с ночью, не спит с 11вечера и до 10ти утра, потом смещается все, спит пару часов ночью допустим, потом до двух дня играть надо с ним, с трёх ночи.. Потом спит до 10ти вечера и не разбудишь.. Тогда спим днём до 5ти утра. И так неделю полторы, потом опять по новой.. Врачи советовали тапочки в прихожке переворачивать, не помогает. Может время если поменять на часов 8, то нормально станет...
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