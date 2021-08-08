Отправлено: - 14:27

А какая реакция была на прозвучавшие вопросы? Ну скажем так: «Чапай думать будет

Цитата:Wtf это Серьезно? Нет прям серьезно??Автор у зама акима по социалке (образование,соц защита,культура где куча неразрешенных проблем) спрашивает зачем нам сенат,почему тендеры на строитестве выигрывают астаницы а в полиции так много офицеров?)) И в конце свой главный вопрос задал,видимо тот зачем шел изначально)) но тут возникает вопрос к компетентности автора и журналиста (он же журналист или кто?)В чем смысл задавать абстрактные вопросы профильному специалисту если можно было спросить о конкретных проблемах в сфере за которые отвечает зам акима? Такое ощущение что дед просто поболтать обо всем и ниочем пошел))И выдал это сюда как результат что ничего не решилось))