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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42113
Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 13:43
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Заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова провела прием граждан по личным вопросам. Естественно, онлайн. Я ждал этой встречи более четырех месяцев, вопросов накопилось немало, причем некоторые выходили за рамки областных.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8000
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 13:43
#1
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Цитата:
Приближается осенне-зимний период, и вновь со всей остротой встает проблема возврата области в свой часовой пояс

Источник:

Всё начинается осеннее обострение.

Цитата:
человеку вредно просыпаться раньше восхода солнца.

Источник:

Ну как можно быть таким упёртым и не понимать очевидного,что от перевода часов на 1 час ,не наступит рассвет зимой в 6 утра,так и так будут вставать до рассвета.

Цитата:
После восхода солнца можно просыпаться в любое время, мозг уже включен.

Источник:

Один вопрос,как быть врачам,полицейским,пожарным и другим людям которые вынуждены работать в ночное время суток ,получается они все работают с выключенным мозгом? :lol:

Цитата:
Весь этот путь прошла Кызылординская область и в 2018 году вернулась в свой часовой пояс.

Источник:

Они уже пожалели об этом,теперь просят перевести всё обратно,так что не надо повторять чужие ошибки.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 13:52
#2
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Цитата:
Приближается осенне-зимний период, и вновь со всей остротой встает проблема возврата области в свой часовой пояс.

ещё только приближается, а уже... :lol:
это диагноз))
Цитата:
встает проблема

верю, это к профильному врачу надо :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 14:11
#3
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Едем м5 со стороны Самары по Оренбургской области +2 мск, проезжаем Бавлы (Татарстан) - время мск и через примерно 30 км Башкирия +2. Бедные жители Бавлов, наверное все "умерли давно"
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8951
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 14:27
#4
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Цитата:
А какая реакция была на прозвучавшие вопросы? Ну скажем так: «Чапай думать будет

Wtf это Серьезно? Нет прям серьезно??
Автор у зама акима по социалке (образование,соц защита,культура где куча неразрешенных проблем) спрашивает зачем нам сенат,почему тендеры на строитестве выигрывают астаницы а в полиции так много офицеров?)) И в конце свой главный вопрос задал,видимо тот зачем шел изначально)) но тут возникает вопрос к компетентности автора и журналиста (он же журналист или кто?)
В чем смысл задавать абстрактные вопросы профильному специалисту если можно было спросить о конкретных проблемах в сфере за которые отвечает зам акима? Такое ощущение что дед просто поболтать обо всем и ниочем пошел))
И выдал это сюда как результат что ничего не решилось))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8951
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 14:34
#5
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1912
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 14:58
#6
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Цитата:/....вновь со всей остротой встает проблема возврата области в свой часовой пояс....../

А, у кого это ВСТАЁТ?!?!
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1678
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 16:30
#7
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У нас сын уже два дня ночью спит, просыпаемся в районе 10ти, а так перепутывает день с ночью, не спит с 11вечера и до 10ти утра, потом смещается все, спит пару часов ночью допустим, потом до двух дня играть надо с ним, с трёх ночи..
Потом спит до 10ти вечера и не разбудишь..
Тогда спим днём до 5ти утра. И так неделю полторы, потом опять по новой..
Врачи советовали тапочки в прихожке переворачивать, не помогает.
Может время если поменять на часов 8, то нормально станет...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1912
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 17:54
#8
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Цитата:
111:
Врачи советовали тапочки в прихожке переворачивать,


Не пробовали: в дом входить задом наперёд или же не мытся по утрам и зубы не чистить и выть периодически на Луну по ночам?? Может поможет??
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22372
Аркадий ДЕНИСОВ: Вопросы не личного характера
Отправлено: 08.08.21 - 18:10
#9
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Цитата:
111:
Врачи советовали тапочки в прихожке переворачивать

И носком, один на север,
другим на юг... :lol: :oops:
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