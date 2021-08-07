На днях узнал одну удивительную вещь. Знаете, сколько наше государство тратит в год на пиар и разъяснение своих инициатив? 56 млрд тенге, то есть больше $100 млн. Именно эта цифра заложена на работу со СМИ в республиканском бюджете. Читать новость
ACROS: По крайней мере там привито 60-80% населения - а это коллективный иммунитет. Нашему государству ДАВНЫМ-ДАВНО надо было ВВЕСТИ жесткие правила: не привился - ограничивать во всём; и не надо смотреть на эту Конституция: всё равно она РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.
Тут согласен только тоталитаризм нам поможет как в Германии Но причем тут тогда агитация? Цитата:
N0name: Помнится один ̶д̶у̶б̶ из Дубны гавагил
Он не из Дубны уже Они из Питега по мусоркам роется Доказывая что люди там хорошо живут)
Как причём: политика КНУТА и ПРЯНИКА - самая действенная политика; мир ещё не придумал более совершенного метода воздействия на сознание охлоса (хлеба и зрелищ; хороший и плохой полицейский; соц.соревнование и товарищеский суд и так далее)
"Власти Израиля признали: половина новых случаев коронавируса - у полностью вакцинированных" В самой статье по приведённой Вами информации ссылка дословно указано - "Из этого следуют два важных вывода: во-первых, реальная эффективность вакцинации едва ли превышает 50%, если даже считать, что вероятность заболеть непривитому в два раза выше; а во-вторых, в вакцинации нет практической необходимости?" Это вывод или вопрос автора статьи? Вроде как не секрет, у разной вакцины эффективность разная, зависит от ряда факторов, в том чисде и от варианта вируса. Может быть от 50 до 80%. Эффективность всех вакцин снижена в сравнении с эффективностью против уханьского варианта вируса. Прям Америку открыли...
Цитата:
N0name: [/ no commets
Ну можете тогда это прокомментировать. Просто на том сайте удобно и по-русски, не нужно в ручном режиме переводить и выставлять фильтры.
О чём всё таки речь? Что в Израиле болеют? А кто утверждал, обратное? Важно видимо видеть соотношение - сколько была заражаемость до вакцинации и после её начала, сколько была смертность тогда, сколько сейчас. Вещи не сопоставимые в принципе.
Данные по Израилю позволяют оценить реальную эффективность вакцинации от коронавируса. Это легко сделать, если отнести число новых случаев вируса к общему количеству людей. Среди привитых, которых более 5 млн, за последний месяц заболели около 0,009%. Среди непривитых, которых чуть менее 4 млн, это около 0,012%. То есть вероятность заболеть почти не отличается
Мы что, совсем не замечаем, что это идет по всему миру, мы не видим, что во всем мире, как сговорившись, попирают права человека? Почему никто из правительств мира даже не заморачивается, чтобы подвести под прививку ЗАКОННУЮ базу. Логично ведь - объявить эпид.угрозу. Выпустить под это дело закон и далее, на законных основаниях колоть экспериментальной вакциной, принимая на себя ряд обязательств, как это и положено. Но... НЕТ! Этого не происходит. Почему? Всем правительствам, вдруг, стало абсолютно нас...ть на законы и людей. Почему?Что происходит? И, главное, что произойдет?
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