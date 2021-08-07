Отправлено: - 15:00

ACROS:

По крайней мере там привито 60-80% населения - а это коллективный иммунитет. Нашему государству ДАВНЫМ-ДАВНО надо было ВВЕСТИ жесткие правила: не привился - ограничивать во всём; и не надо смотреть на эту Конституция: всё равно она РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.

N0name:

Помнится один ̶д̶у̶б̶ из Дубны гавагил

Цитата:Тут согласен только тоталитаризм нам поможет как в ГерманииНо причем тут тогда агитация? Цитата:Он не из Дубны ужеОни из Питега по мусоркам роетсяДоказывая что люди там хорошо живут)