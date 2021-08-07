Прогноз на 5 дней
ясно+24°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 41% влажность
  • С-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42113
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 10:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях узнал одну удивительную вещь. Знаете, сколько наше государство тратит в год на пиар и разъяснение своих инициатив? 56 млрд тенге, то есть больше $100 млн. Именно эта цифра заложена на работу со СМИ в республиканском бюджете.
Читать новость

N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 12:38
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[/ no commets :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8951
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 15:00
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
По крайней мере там привито 60-80% населения - а это коллективный иммунитет. Нашему государству ДАВНЫМ-ДАВНО надо было ВВЕСТИ жесткие правила: не привился - ограничивать во всём; и не надо смотреть на эту Конституция: всё равно она РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.

Тут согласен только тоталитаризм нам поможет как в Германии
Но причем тут тогда агитация? Цитата:
N0name:
Помнится один ̶д̶у̶б̶ из Дубны гавагил

Он не из Дубны уже
Они из Питега по мусоркам роется
Доказывая что люди там хорошо живут)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1912
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 15:17
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Как причём: политика КНУТА и ПРЯНИКА - самая действенная политика; мир ещё не придумал более совершенного метода воздействия на сознание охлоса (хлеба и зрелищ; хороший и плохой полицейский; соц.соревнование и товарищеский суд и так далее)
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
195
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 16:57
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
Напомним, в начале года, вскоре после начала прививочной кампании, в Израиле произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом и общей смертности.

Статистика распространения коронавируса в Израиле на 8 августа 2021
Посмотрите, вроде всё наглядно. Да, пошёл там рост заболеваемости. Но он всё равно в 2,5 раза ниже на пиках до начала вакцинации и после. А особенно показательна статистика по смертности - в пять раз ниже. Остальное всё обыкновенная демагогия.

"Власти Израиля признали: половина новых случаев коронавируса - у полностью вакцинированных"
В самой статье по приведённой Вами информации ссылка дословно указано - "Из этого следуют два важных вывода: во-первых, реальная эффективность вакцинации едва ли превышает 50%, если даже считать, что вероятность заболеть непривитому в два раза выше; а во-вторых, в вакцинации нет практической необходимости?"
Это вывод или вопрос автора статьи?
Вроде как не секрет, у разной вакцины эффективность разная, зависит от ряда факторов, в том чисде и от варианта вируса. Может быть от 50 до 80%. Эффективность всех вакцин снижена в сравнении с эффективностью против уханьского варианта вируса. Прям Америку открыли...

Цитата:
N0name:
[/ no commets

Ну можете тогда это прокомментировать. Просто на том сайте удобно и по-русски, не нужно в ручном режиме переводить и выставлять фильтры.

О чём всё таки речь? Что в Израиле болеют? А кто утверждал, обратное? Важно видимо видеть соотношение - сколько была заражаемость до вакцинации и после её начала, сколько была смертность тогда, сколько сейчас. Вещи не сопоставимые в принципе.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 17:17
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
Остальное всё обыкновенная демагогия

По всей видимости премьер министр Израиля демагог, в отличии ...от диванных аналитиков
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 17:24
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
В Израиле привито менее 60% от общего числа населения.

Израиль одним из первых в мире начал прививочную кампанию и провел ее ударными темпами, вакцинировав 60% своего населения, или порядка 85% взрослых.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 17:29
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
самой статье дословно указано


Данные по Израилю позволяют оценить реальную эффективность вакцинации от коронавируса. Это легко сделать, если отнести число новых случаев вируса к общему количеству людей. Среди привитых, которых более 5 млн, за последний месяц заболели около 0,009%. Среди непривитых, которых чуть менее 4 млн, это около 0,012%. То есть вероятность заболеть почти не отличается
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
229
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 18:09
#22
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS