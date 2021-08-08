Отправлено: - 17:49

drakon:

Худший результат

Цитата:Не скажу что мы хуже кого то, но ниже наших олимпийцев по СНГ только сборная Молдовы и Таджикистана ( она вроде не принимала участия).Зато у нас понты до небес: как же Азиаду, Универсиаду провели; никому не нужний саммит ОБСЕ тоже провели; про ЭКСПО вообще стыдоба ( сам 01 как то сказал: зачем нам зеленая энергетика, у нас и на наш век нефти и газа хватит).Нужны профессионалы и истинные государственники во всём: в гос.управлений; на местах; и в том числе и спорте.И наверное, спорт отделить от культуры. Она хоть понимает что ни буть в физкультуре и спорте??Очевидно грядут, как всегда при таких случаях: отставки начиная с уровня министра и структурные преобразования: даю сто пудов что под бла-бла начнутся кланово-родовые перемещения и интересы спорта и страны будут по номерами 10 и ниже.