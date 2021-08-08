Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая

Отправлено: - 15:12

Восемь БРОНЗОВЫХ медалей у сборной Казахстана - это тоже результат. Хотелось бы конечно большего, но: что есть, то есть.

После допинговых скандалов и применение карательных мер к ПСЕВДООЛИМПИОНИКАМ (типа Ильин) - это наверное есть- РЕАЛЬНОЕ отражение дел в казахском спорте.