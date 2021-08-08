Заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова провела прием граждан по личным вопросам. Естественно, онлайн. Я ждал этой встречи более четырех месяцев, вопросов накопилось немало, причем некоторые выходили за рамки областных. Читать новость
А какая реакция была на прозвучавшие вопросы? Ну скажем так: «Чапай думать будет
Wtf это Серьезно? Нет прям серьезно?? Автор у зама акима по социалке (образование,соц защита,культура где куча неразрешенных проблем) спрашивает зачем нам сенат,почему тендеры на строитестве выигрывают астаницы а в полиции так много офицеров?)) И в конце свой главный вопрос задал,видимо тот зачем шел изначально)) но тут возникает вопрос к компетентности автора и журналиста (он же журналист или кто?) В чем смысл задавать абстрактные вопросы профильному специалисту если можно было спросить о конкретных проблемах в сфере за которые отвечает зам акима? Такое ощущение что дед просто поболтать обо всем и ниочем пошел)) И выдал это сюда как результат что ничего не решилось))
У нас сын уже два дня ночью спит, просыпаемся в районе 10ти, а так перепутывает день с ночью, не спит с 11вечера и до 10ти утра, потом смещается все, спит пару часов ночью допустим, потом до двух дня играть надо с ним, с трёх ночи.. Потом спит до 10ти вечера и не разбудишь.. Тогда спим днём до 5ти утра. И так неделю полторы, потом опять по новой.. Врачи советовали тапочки в прихожке переворачивать, не помогает. Может время если поменять на часов 8, то нормально станет...
Точно. Стоит только упомянуть о переводе времени, как пациенты палаты №6 тут как тут, в полном сборе и начинают свои бессмысленные завывания и бестолковые вопросы. Цитата:
Добринцофф: Один вопрос,как быть врачам,полицейским,пожарным и другим людям которые вынуждены работать в ночное время суток ,получается они все работают с выключенным мозгом?
Ну вы у них спросите, нравится ли им работать ночью? Хотя можете не утруждать других, а просто задать этот вопрос себе. Это, г-н Добринцофф, вынужденная работа, причем ночные часы оплачиваются лучше, чем дневные. Думаете, что это делается просто так? Пойдите поработайте несколько смен в ночную и сообщите нам, как это скажется на вашем мозге и общем состоянии вашего капиталистического организма, привыкшего постоянно дрыхнуть, пока за вас вкалывают рабочие.
Уже и на Запад ставили и на Восток.. Сегодня только днём в машине до Рудного поспал и это радует, может ляжем сегодня часа в три ночи, третью ночь будем спать в этом месяце, а так я за то, чтобы передвинуть ночь на часа три четыре хотя бы..
Маркс: Ну вы у них спросите, нравится ли им работать ночью?
Нравиться или не нравиться,не об этом разговор. Ваш единомышленник видимо с той самой палаты,утверждает ,что
именно солнце запускает все биохимические процессы в организме в целом и каждом его органе, включаюет мозг Страшно подумать,оказывается в ночное время суток таксисты,лётчики и машинисты поездов,возят нас с выключенным мозгом Цитата:
Маркс: Пойдите поработайте несколько смен в ночную
Я работал в ночную смену на мельнице,организм ко всему привыкает и перестраивается на новый график,только не пойму к чему вы это пишите. Речь ведь об другом,ложитесь спать в 10 вечера,вставайте бодрячком в 6 утра и к 8 будете на работе,полный жизненых сил и энергии.
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