Маркс: Так это и есть самый первый пункт меню: "Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент." Это типичное поведение либерала, пройти мимо, встать и ничего не делать, лишь бы не брать на себя никакой ответственности и не попасть в Историю. Много кричать, но когда дело доходит до принятия решения, лечь на дно и вывернуть оба глаза на одну сторону. При всем при этом осуждать любые действия или бездействие власти.
Эээх Ему что в лоб что пол лбу Полиция обязана защищать и охранять порядок Идёт полицай ведёт под руку человека К нему на встречу выходит женщина с просьбой отпустить человека Она на него не нападала,не билась в конвульсиях,в руках ничего не держала Тупоголовый Полицай решил не рассусоливать с этим плебсом Ударил с ноги и дальше пошел Не повезло идиоту что рядом камера была Цитата:
Маркс: Если бы тот полицейский прошел мимо, то либералы потом завывали бы о плохой подготовке наших ребят
Что только не напишешь дабы отмазать одного идиота,только вот вы сами теперь на него походите)) Цитата:
elektron: Эта тётка действительно ещё благодарна должна быть, что жива осталась
Очень надеюсь что при разгоне очередного митинга в Германии вы проходя мимо попадете под такого же полицая)) вот просто жажду посмотреть как вы бы отмазывали бы его потом
elektron: А как насчёт полицейского? Которого забивали и шлем пинали. Что то как то не прошёл по пиар компании.
А как это относится к женщине которую в живот пнули? Она забивала полицейского?Цитата:
elektron: Учитывая, что митинг не санкционированный.
Ну тоесть если бы при разгоне несанкционированного митинга к примеру сторонников перевода времени Наши полицейские пару раз уронили Ведлер об асфальт вы бы тоже самое писали? Или я не понимаю это же другое?)))
abaika95: Ему что в лоб что пол лбу Полиция обязана защищать и охранять порядок
Вот именно, лобообильный вы наш законолюб, защищать порядок, а не разводить тары-бары во время специальной операции. Они ведут преступника, а тут выходит навстречу неизвестно кто. То ли женщина, то ли переодетый в женщину диверсант, то ли трансгендер с зашкаливающим уровнем тестостерона.
Брать анализы в такой ситуации способны только диванные эксперты типа abaika95, которые могут своим тренированным чувствительным лбом уловить малейшие эманации феромонов и последними усилиями усыхающего мозга выдать на гора некие результаты, причем за рекордно короткое время. Но это только теоретически, на практике же за этим крепким лбом нет ничего похожего на серое вещество. Цитата:
abaika95: Что только не напишешь дабы отмазать одного идиота
Идиота, а точнее идиотку, отмазывает как раз г-н abaika95, но от этого он не стал походить на идиота, потому что уже был им задолго то того, как начал что-то доказывать, не имея соответствующего мозгового функционала.
Маркс: Они ведут преступника, а тут выходит навстречу неизвестно кто. То ли женщина, то ли переодетый в женщину диверсант, то ли трансгендер с зашкаливающим уровнем тестостерона.
Цитата:
Маркс: Но это только теоретически, на практике же за этим крепким лбом нет ничего похожего на серое вещество.
Дядя петя скажи ты рельно дурак или прикидываешься?) Ну нельзя же на серьезных щах нести эдакую ахинею достойную программы вечерний соловей))) вы к ней всю жизнь готовились но вас так и не зовут?) А и еще вопрос вы когда в городе женщину видите сразу оцениваете ее как переодетого диверсанта? Сразу рассуждаете как ее ударить по больнее если она к вам подойдет да?)) Цитата:
elektron: Ну я не шатаюсь по разным "образованиям", это раз, а во вторых, если видео посмотрите более внимательно, то она сама вышла на траекторию
А что где-то есть запрет выходить на траекторию?) И да там один протестующий из южной республики двух полицаев забил почему к нему меры с ногами не применили?) Или если судить по Марксу его сначала надо было в женское переодеть чтобы не так страшно было пинать диверсанта)) российская полиция только женщин же может пинать а на гостей с Кавказа уже силенок не хватает)) Цитата:
elektron: У меня тоже был конфликт- силовой, с полицией. в суде решил всё
Вы вышли на траекторию а вас пнули в живот а в суде вы извинились и пе жтого боитесь полицию?))
abaika95: А и еще вопрос вы когда в городе женщину видите сразу оцениваете ее как переодетого диверсанта?
Ну какой же вы тупой!(с) Если бы у вас был мозг (просто теоретически представим себе), то вы наверняка понимали бы разницу между обычной прогулкой по городу и участием в несанкционированном митинге, имеющим целью проведение мероприятий и акций отнюдь не мирного свойства, предполагающих столкновения с полицией со всеми вытекающими последствиями. Тем более, в условиях постоянных провокаций защитников правопорядка и вовсе не стоило вести себя так неадекватно, как сделала эта несчастная тетка (ваш собрат по несчастью из-за отсутствия серого вещества).
С таким же успехом она могла бы выйти на минное поле и уговаривать мины не взрываться. И ей очень повезло, что мина не рванула, а только отпугнула ее щелчком взрывателя. Таких людей, а особенно защитников этих безмозглых выходок, нужно номинировать на премию Дарвина, потому что своими дебильными действиями, их оправданиями и защитой безумцев они способствуют улучшению генофонда человечества.
abaika95: Сразу рассуждаете как ее ударить по больнее если она к вам подойдет да?))
А может эта женщина хотела нанести вред тому человеку, которого полицейские вели. Вполне себе такая провокация. А потом либералы кричали бы, что пока полиция держала протестующего за руки, его зарезала агентка Кремля. Так что куда ни кинь, всюду сплошные оправдания действиям защитников порядка.
А любителям оправдывать безумие всегда найдется место в психиатрической лечебнице. Вы, abaika95, не тяните, может вас ещё смогут вылечить, хотя судя по последним высказываниям сделать это будет нелегко, а может быть даже и невозможно.
elektron: Ну вот видите и вы начинаете понимать и различать пиар. Вот мне тоже интересно, почему полицейскому ничего, а этой "жертве" такая слава.
Вы путаете пиар и треш Когда чеченец месит на митинге полицейских это зашквар даже по меркам либеральной пропаганды А когда полицейский бьет в живот женщину просто так Тут даже пиарить не надо это голимый треш за которой в нормальной стране полицая должны были осудить Но нет,в России судят за стаканчик брошеный в омоновца)) Цитата:
Маркс: Ну какой же вы тупой
Очем смешно когда человек выдавший это Цитата:
Маркс: Они ведут преступника, а тут выходит навстречу неизвестно кто. То ли женщина, то ли переодетый в женщину диверсант, то ли трансгендер с зашкаливающим уровнем тестостерона.
Ещё кого-то может считать тупым))) Цитата:
Маркс: А может эта женщина хотела нанести вред тому человеку, которого полицейские вели. Вполне себе такая провокация. А потом либералы кричали бы, что пока полиция держала протестующего за руки, его зарезала агентка Кремля. Так что куда ни кинь, всюду сплошные оправдания действиям защитников порядка.
Маркс вот честно Вы представляете себе что такое митинг?) И вы представляете сколько в России уже было этих митингов? А также вы представляете себе сколько за время этих митингов было случаев когда люди выходили на траектории полицейских?)) И что-то до этого все обходилось а этот дебил решил что к нему на встречу вышел диверсант))) точнее это вы так решили тот то ещё тупее он по всей видимости даже не думал об этом))
Проходит митинг в костанае в парке победы Против вакцинации Орут бабы,кто-то убегает а полиция тягает протестующих в автозаки Тут мимо совершенно случайно проходит Маркс с женой Тут подлетают два омоновца и начинают крутить Маркса Супруга офигев от такой несправедливости пытается обьеснить омоновцам что они ошиблись мы просто мимо проходили Тут как на грех среди полицейских был ученик Маркса по распознаванию диверсантов среди мирного населения С разбега берцем он пинает женщину в живот Маркс лёжа лицом в асфальт тихо улыбается Профессионалы думает про себя Маркс,не все ещё потеряно..... Продолжение следует
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