На днях узнал одну удивительную вещь. Знаете, сколько наше государство тратит в год на пиар и разъяснение своих инициатив? 56 млрд тенге, то есть больше $100 млн. Именно эта цифра заложена на работу со СМИ в республиканском бюджете. Читать новость
Это всё из-за того что сейчас в штатах акиматах нет отдела: - пропаганды и агитации, как при советах. Отдел внутренней политики - это состоящее сплошь из "временщиков" и временно пристроенных людей и если честно - уровень их даже общей образованности вызывает удивление. . Основная их задача - подать и принести, типа: "кушать подано". Я, ещё давно писал тут: вакцинацию надо выигрывать прежде всего ИНФОРМАЦИОННО. В век Интернета и всеобщей доступности информации, казахское государство проигрывает в информационной войне с антиваксерами и прочими новомодными вангами и чумаками. Ни одного выступления на общедоступном, простом человеческом языке, какого либо известного областного медика не было в СМИ. Кто из корреспондетнов сделал репортаж, как мучаются и умирают ковидники, как переполнены больницы, как лежат в коридорах, как задыхаются лёгкие от нехватки кислорода: - и всё это только из-за того что не привились вовремя?? Никто- и никому нет до этого дела. Дошло до того что, люди имеющие по два-три диплома о высшем образований и занимающий немаленькие посты ( лично с ними знаком), верят не участковому или районному врачу , а неграмотному, но толково и доходчиво подгоняющем факты и цифры сытому и фотогеничному юному блогеру с Инета.
ACROS: казахское государство проигрывает в информационной войне с антиваксерами и прочими новомодными вангами и чумаками.
Ну давайте возьмём в пример США,Канаду и Германию Там абсолютно тоже самое происходило И антиваксеры и вера в чипирование и Ванги и митинги многотысячные против карантина и вакцинации И что? Государство там что-то сумело с этим сделать? Нет разогнали и всё тут Так и у нас будет Перебесятся Цитата:
ACROS: нет отдела: - пропаганды и агитации, как при советах.
Чето советам эти отделы не шибко помогли) Цитата:
ACROS: Я, ещё давно писал тут: вакцинацию надо выигрывать прежде всего ИНФОРМАЦИОННО
Хоть как не подавай информацию найдутся идиоты кто будет считать это агитацией А к агитации у народа после советского опыта не очень хорошее отношение Так что государству лучше не лезть в это дело) сами дойдут
abaika95: Государство там что-то сумело с этим сделать
По крайней мере там привито 60-80% населения - а это коллективный иммунитет. Нашему государству ДАВНЫМ-ДАВНО надо было ВВЕСТИ жесткие правила: не привился - ограничивать во всём; и не надо смотреть на эту Конституция: всё равно она РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.
Израиль: за 20 дней количество серьезных случаев увеличилось в 4 раза, вводятся новые ограничения. Чем больше вакцинированых,тем больше заболевших. Так и должно быть? Помнится один ̶д̶у̶б̶ из Дубны гавагил-"Вон евгеи умные, больше половины пгивились и тепегь могут себе позволить ходить без масок и пегчаток. А вы все дугаки"
N0name: Ну и таки шо, евгеи, помогла вам ваша вакцина?
Вы, кажется ерундой заняты. В Израиле привито менее 60% от общего числа населения. Статистика по Израилю на сегодня выглядит очень убедительно и доказывает одно - вакцинация необходима и является эффективной.
Вакцинация там активно началась с апреля. Ранее там фиксировалось по 100 смертей в сутки. С апреля по август умирало в сутки не более 10 человек в целом по стране.
В 2020 году до активной вакцинации статистика по заражениям колебалась от 6 до 12 тысяч новых зарегистрированных случаев в сутки.
С апреля по конец июля в Израиле регистрируется от 400 до 2,4 тысячи новых случаев заражения, с начала августа на сегодняшнее число от 2,4 до 4,2 новых случаев заражения. Что в три раза ниже, чем было до начала активной фазы вакцинации. Коронавирус в Израиле - статистика заражений и смертей
Если привито из всего население страны около 60%, то куда должны деться новые случаи заражения? Я бы ещё понял вой антиваксеров по Израилю, если бы там было привито 80% населения и выше. А на сегодня объективно картина по этой стране выглядит так, что с начала активной вакцинации количество инфицированных снизилось на пиках в среднем на 250-300%. Вот Вам и соотношение, снизилось пропорционально количество привитых. Вакцинация от коронавируса в Израиле
Это что-то из разряда - слышу звон, но не знаю где он. Очень оригинальный аргумент - в Израиле есть заражения. А куда им деться? А что их в 2,5-3 раза ниже и как раз пропорционально не привитым, антиваксеры не замечают. А что количество смертей в сутки упало в 5 раз - так вообще не важно...
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать