Отправлено: - 12:11

N0name:

Ну и таки шо, евгеи, помогла вам ваша вакцина?

Цитата:Вы, кажется ерундой заняты.В Израиле привито менее 60% от общего числа населения.Статистика по Израилю на сегодня выглядит очень убедительно и доказывает одно - вакцинация необходима и является эффективной.Вакцинация там активно началась с апреля.Ранее там фиксировалось по 100 смертей в сутки. С апреля по август умирало в сутки не более 10 человек в целом по стране.В 2020 году до активной вакцинации статистика по заражениям колебалась от 6 до 12 тысяч новых зарегистрированных случаев в сутки.С апреля по конец июля в Израиле регистрируется от 400 до 2,4 тысячи новых случаев заражения, с начала августа на сегодняшнее число от 2,4 до 4,2 новых случаев заражения. Что в три раза ниже, чем было до начала активной фазы вакцинации.Если привито из всего население страны около 60%, то куда должны деться новые случаи заражения? Я бы ещё понял вой антиваксеров по Израилю, если бы там было привито 80% населения и выше. А на сегодня объективно картина по этой стране выглядит так, что с начала активной вакцинации количество инфицированных снизилось на пиках в среднем на 250-300%. Вот Вам и соотношение, снизилось пропорционально количество привитых.Это что-то из разряда - слышу звон, но не знаю где он. Очень оригинальный аргумент - в Израиле есть заражения. А куда им деться? А что их в 2,5-3 раза ниже и как раз пропорционально не привитым, антиваксеры не замечают. А что количество смертей в сутки упало в 5 раз - так вообще не важно...