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≡ Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42110
Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 10:59
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Последним участником XXXII летних Олимпийских игр в Японии от Казахстана стала Софья Берульцева из Шымкента, защищавшая в Токио честь страны в дебютировавшем в олимпийской программе каратэ.
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
96
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 10:59
#1
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Цитата:
Чемпионка мира (2018 г.), двукратная чемпионка Европы (2016 г. и 2021 г.), победительница Европейских игр (2015 г.) Ирина Зарецкая, представляющая Азербайджан стала следующей соперницей Берульцевой, которая повела в счете в бою против именитой каратистки - 2:0. Но итальянка практически сразу сократила разрыв до минимума, а затем и вышла вперед - 3:2

Источник:


итальянка - о какой итальянке идёт речь?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
773
Re: Токио-2020: медаль восьмая - последняя, бронзовая
Отправлено: 08.08.21 - 11:55
#2
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