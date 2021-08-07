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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42110
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 10:50
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На днях узнал одну удивительную вещь. Знаете, сколько наше государство тратит в год на пиар и разъяснение своих инициатив? 56 млрд тенге, то есть больше $100 млн. Именно эта цифра заложена на работу со СМИ в республиканском бюджете.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2477
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 10:50
#1
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Цитата:
Население государству не верит и на инициативы государства у него аллергия.


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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
22
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 11:26
#2
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Может м правильно сказано но все бесполезно. Зачем писать если не к чему
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1905
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 17:45
#3
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Это всё из-за того что сейчас в штатах акиматах нет отдела: - пропаганды и агитации, как при советах. Отдел внутренней политики - это состоящее сплошь из "временщиков" и временно пристроенных людей и если честно - уровень их даже общей образованности вызывает удивление. . Основная их задача - подать и принести, типа: "кушать подано".
Я, ещё давно писал тут: вакцинацию надо выигрывать прежде всего ИНФОРМАЦИОННО. В век Интернета и всеобщей доступности информации, казахское государство проигрывает в информационной войне с антиваксерами и прочими новомодными вангами и чумаками. Ни одного выступления на общедоступном, простом человеческом языке, какого либо известного областного медика не было в СМИ. Кто из корреспондетнов сделал репортаж, как мучаются и умирают ковидники, как переполнены больницы, как лежат в коридорах, как задыхаются лёгкие от нехватки кислорода: - и всё это только из-за того что не привились вовремя?? Никто- и никому нет до этого дела.
Дошло до того что, люди имеющие по два-три диплома о высшем образований и занимающий немаленькие посты ( лично с ними знаком), верят не участковому или районному врачу , а неграмотному, но толково и доходчиво подгоняющем факты и цифры сытому и фотогеничному юному блогеру с Инета.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8942
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 18:07
#4
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Цитата:
ACROS:
казахское государство проигрывает в информационной войне с антиваксерами и прочими новомодными вангами и чумаками.

Ну давайте возьмём в пример США,Канаду и Германию
Там абсолютно тоже самое происходило
И антиваксеры и вера в чипирование и Ванги и митинги многотысячные против карантина и вакцинации
И что? Государство там что-то сумело с этим сделать? Нет разогнали и всё тут
Так и у нас будет
Перебесятся Цитата:
ACROS:
нет отдела: - пропаганды и агитации, как при советах.

Чето советам эти отделы не шибко помогли)
Цитата:
ACROS:
Я, ещё давно писал тут: вакцинацию надо выигрывать прежде всего ИНФОРМАЦИОННО

Хоть как не подавай информацию найдутся идиоты кто будет считать это агитацией
А к агитации у народа после советского опыта не очень хорошее отношение
Так что государству лучше не лезть в это дело) сами дойдут
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 07.08.21 - 21:40
#5
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В поле каждый суслик- агроном!
Блоггеров развелось.
Хоть бы мысли были-бы. Идеи
Так нет же!
Одни сопли...
:-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1905
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 10:31
#6
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Цитата:
abaika95:
Государство там что-то сумело с этим сделать


По крайней мере там привито 60-80% населения - а это коллективный иммунитет. Нашему государству ДАВНЫМ-ДАВНО надо было ВВЕСТИ жесткие правила: не привился - ограничивать во всём; и не надо смотреть на эту Конституция: всё равно она РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
219
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 11:23
#7
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Израиль: за 20 дней количество серьезных случаев увеличилось в 4 раза, вводятся новые ограничения.
Чем больше вакцинированых,тем больше заболевших. Так и должно быть?
Помнится один ̶д̶у̶б̶ из Дубны гавагил-"Вон евгеи умные, больше половины пгивились и тепегь могут себе позволить ходить без масок и пегчаток. А вы все дугаки"
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
219
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 11:28
#8
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Ну и таки шо, евгеи, помогла вам ваша вакцина? шоб она жила сто лет
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
194
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 11:54
#9
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Цитата:
ACROS:
и не надо смотреть на эту Конституция

Почему на неё не надо смотреть?
Там что-то такое написано, что позволяло бы отказываться от вакцинации?

Цитата:
ACROS:
всё равно она РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ

Правильно. И не заработает. Если так относиться.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
194
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 12:11
#10
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Цитата:
N0name:
Ну и таки шо, евгеи, помогла вам ваша вакцина?

Вы, кажется ерундой заняты.
В Израиле привито менее 60% от общего числа населения.
Статистика по Израилю на сегодня выглядит очень убедительно и доказывает одно - вакцинация необходима и является эффективной.

Вакцинация там активно началась с апреля.
Ранее там фиксировалось по 100 смертей в сутки. С апреля по август умирало в сутки не более 10 человек в целом по стране.

В 2020 году до активной вакцинации статистика по заражениям колебалась от 6 до 12 тысяч новых зарегистрированных случаев в сутки.

С апреля по конец июля в Израиле регистрируется от 400 до 2,4 тысячи новых случаев заражения, с начала августа на сегодняшнее число от 2,4 до 4,2 новых случаев заражения. Что в три раза ниже, чем было до начала активной фазы вакцинации.
Коронавирус в Израиле - статистика заражений и смертей

Если привито из всего население страны около 60%, то куда должны деться новые случаи заражения? Я бы ещё понял вой антиваксеров по Израилю, если бы там было привито 80% населения и выше. А на сегодня объективно картина по этой стране выглядит так, что с начала активной вакцинации количество инфицированных снизилось на пиках в среднем на 250-300%. Вот Вам и соотношение, снизилось пропорционально количество привитых.
Вакцинация от коронавируса в Израиле

Это что-то из разряда - слышу звон, но не знаю где он. Очень оригинальный аргумент - в Израиле есть заражения. А куда им деться? А что их в 2,5-3 раза ниже и как раз пропорционально не привитым, антиваксеры не замечают. А что количество смертей в сутки упало в 5 раз - так вообще не важно...
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
219
Ержан ЕСИМХАНОВ: Миллиарды на пиар
Отправлено: 08.08.21 - 12:29
#11
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