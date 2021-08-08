Re: Прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота...

Отправлено: - 10:25

Цитата:".....готовятся системные меры, направленные на обеспечение устойчивости развития..."



Что бы это готовить, нужны в первую очередь опытные, профессиональные КАДРЫ имеющие опыт работы в с/х, а не юные родственники получившие болашаковское образование и в 20-25 лет сразу устроившие работать СОВЕТНИКАМИ министров, начальниками отделов и департаментов.

Я, помню лет 15 назад на агросовещенийй в Кокчетавской области , один из очередных министров не смог различить семена ячменя от семян пшеницы.Кстати, он сейчас работает сенатором и частенько критикует именно Минсельхоз.