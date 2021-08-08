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≡ Прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота опровергли в МСХ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42110
Прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота опровергли в МСХ
Отправлено: 08.08.21 - 10:24
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В МСХ также отметили, что правительством дано поручение акимам областей организовать повсеместную заготовку соломы, в первую очередь ячменя и ржи. К вопросам кормообеспечения подключены волонтерские организации.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7432
Re: Прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота...
Отправлено: 08.08.21 - 10:24
#1
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Ну вот, сначала одно спрогнозируют, потом другое. баламуты какие то :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1905
Re: Прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота...
Отправлено: 08.08.21 - 10:25
#2
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Цитата:".....готовятся системные меры, направленные на обеспечение устойчивости развития..."

Что бы это готовить, нужны в первую очередь опытные, профессиональные КАДРЫ имеющие опыт работы в с/х, а не юные родственники получившие болашаковское образование и в 20-25 лет сразу устроившие работать СОВЕТНИКАМИ министров, начальниками отделов и департаментов.
Я, помню лет 15 назад на агросовещенийй в Кокчетавской области , один из очередных министров не смог различить семена ячменя от семян пшеницы.Кстати, он сейчас работает сенатором и частенько критикует именно Минсельхоз.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22367
Re: Прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота...
Отправлено: 08.08.21 - 12:19
#3
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Цитата:
ACROS:
Кстати, он сейчас работает сенатором

Сенаторами не - работают.
Ими просто - сидят... :lol:
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