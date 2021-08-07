Отправлено: - 16:49

maxsaf:

С чего вдруг?

Маркс:

Так это и есть самый первый пункт меню: "Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент." Это типичное поведение либерала, пройти мимо, встать и ничего не делать, лишь бы не брать на себя никакой ответственности и не попасть в Историю. Много кричать, но когда дело доходит до принятия решения, лечь на дно и вывернуть оба глаза на одну сторону. При всем при этом осуждать любые действия или бездействие власти.

Маркс:

Если бы тот полицейский прошел мимо, то либералы потом завывали бы о плохой подготовке наших ребят

elektron:

Эта тётка действительно ещё благодарна должна быть, что жива осталась

Цитата:А зачем он тут нужен? С просрочкой?Цитата:ЭээхЕму что в лоб что пол лбуПолиция обязана защищать и охранять порядокИдёт полицай ведёт под руку человекаК нему на встречу выходит женщина с просьбой отпустить человекаОна на него не нападала,не билась в конвульсиях,в руках ничего не держалаТупоголовый Полицай решил не рассусоливать с этим плебсомУдарил с ноги и дальше пошелНе повезло идиоту что рядом камера былаЦитата:Что только не напишешь дабы отмазать одного идиота,только вот вы сами теперь на него походите)) Цитата:Очень надеюсь что при разгоне очередного митинга в Германии вы проходя мимо попадете под такого же полицая)) вот просто жажду посмотреть как вы бы отмазывали бы его потом