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В Казахстане предлагают стрелять в людей дротиками с вакциной от COVID-19

Встревоженные отказом некоторых граждан вакцинироваться от COVID-19, группа медиков-инфекционистов направила в приемную мусульманского общественного деятеля М. Телибекова предложение использовать в отношении несознательных людей радикальные методы воздействия.



В частности они считают оправданным дистанционное вакцинирование, суть которого заключается в стрельбе специальными дротиками, начиненных вакциной. В качестве аналога приводится метод усыпления диких животных. Стреляя из арбалетов на городских улицах в злостных антиваксеров, можно добиться 100- процентной вакцинации, уверены новаторы.



«Когда общество находится в критическом состоянии и нависла реальная угроза жизни и здоровью миллионов людей, нарушение гражданских прав оправдано. Если люди порой ведут себя как дикие животные, а не разумные существа, то и отношение к ним должно быть сответствующим» - считают сторонники экстремальных мер.



Если данная идея будет принята к реализации, то в скором будущем на городских улицах появятся специально обученные «охотники». Вооружившись арбалетами, они будут на расстоянии «отстреливать» дротиками-вакцинами всех, кто не желает вакцинироваться добровольно.



М. Телибеков обещал внимательно изучить экстравагантное предложение и представить на суд общественности.

Цитата:Цитата:Главное, чтобы в ответ боевыми не прилетело)