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≡ 275 заболели, двое умерли - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42108
275 заболели, двое умерли - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 08.08.21 - 00:11
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В пятницу, 6 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 275 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. Это на 10 случаев больше, чем в четверг, 5 августа, при таком же темпе прироста.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1478
Re: 275 заболели, двое умерли - Хроника пандемии в Костанайской...
Отправлено: 08.08.21 - 00:11
#1
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Цитата:
В Казахстане предлагают стрелять в людей дротиками с вакциной от COVID-19

Цитата:
Встревоженные отказом некоторых граждан вакцинироваться от COVID-19, группа медиков-инфекционистов направила в приемную мусульманского общественного деятеля М. Телибекова предложение использовать в отношении несознательных людей радикальные методы воздействия.

В частности они считают оправданным дистанционное вакцинирование, суть которого заключается в стрельбе специальными дротиками, начиненных вакциной. В качестве аналога приводится метод усыпления диких животных. Стреляя из арбалетов на городских улицах в злостных антиваксеров, можно добиться 100- процентной вакцинации, уверены новаторы.

«Когда общество находится в критическом состоянии и нависла реальная угроза жизни и здоровью миллионов людей, нарушение гражданских прав оправдано. Если люди порой ведут себя как дикие животные, а не разумные существа, то и отношение к ним должно быть сответствующим» - считают сторонники экстремальных мер.

Если данная идея будет принята к реализации, то в скором будущем на городских улицах появятся специально обученные «охотники». Вооружившись арбалетами, они будут на расстоянии «отстреливать» дротиками-вакцинами всех, кто не желает вакцинироваться добровольно.

М. Телибеков обещал внимательно изучить экстравагантное предложение и представить на суд общественности.



Главное, чтобы в ответ боевыми не прилетело)
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