Отправлено: - 23:02

elektron:

Ещё вариант, так вы не тыкайте, с вас десять тысяч.

elektron:

обыватель есть, закон есть, но как то они не найдут друг друга.

Цитата:Не слышал.Цитата:То есть, если Абайка не догоняет, не воубается, то это не проблема Абайки, это проблема Закона. Я правильно понял?