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≡ Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42108
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
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Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало статью журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которая может быть интересна читателям "НГ". В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 23:02
#30
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Цитата:
elektron:
Ещё вариант, так вы не тыкайте, с вас десять тысяч.

Не слышал.
:lol:
Цитата:
elektron:
обыватель есть, закон есть, но как то они не найдут друг друга.

То есть, если Абайка не догоняет, не воубается, то это не проблема Абайки, это проблема Закона. Я правильно понял?

8-)
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