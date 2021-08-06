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≡ "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42107
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 16:07
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"Регионы топчутся на месте. Особенное внимание должно быть к приграничным. Акимы "работают" по инерции, закрывая только текущие вопросы (не проблемы)", - написал политолог в своем Telegram-канале.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Re: "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов...
Отправлено: 07.08.21 - 22:02
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Почему?Твоё благополучие как то зависит от Архимеда?Мне вот вообще без разницы кто там главный.

Хороший вопрос!
Что зависит от акима?
На что он может повлиять?
А если ни на что, то накрена он вообще нужон?
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Re: "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов...
Отправлено: 07.08.21 - 22:38
#16
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Цитата:
abaika95:
Я вот тоже не понимаю Если Меркель не имеет отношения ни к попилу бюджета при строительстве берлинского аэропорта не имеет отношения к убийствам немцев на улицах то по данной логике и у нас никто не виноват в падеже скота (если он вообще будет)

Логика.
Если Меркель имеет, то и Архимед- имеет!
Что имеет Архимед?
30%?
:oops:
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