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≡ Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в новостройке в Костанае после акции протеста у стен облакимата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42107
Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в новостройке в Костанае после акции протеста у стен облакимата
Отправлено: 07.08.21 - 20:37
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Инициативная группа жильцов дома № 6 в микрорайоне Юбилейный планировала провести встречу с представителями властей, которые почти месяц назад пообещали устранить все дефекты, допущенные при строительстве многоэтажки.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Re: Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в...
Отправлено: 07.08.21 - 20:37
#1
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Они (жители) думали что поймали за хвост кучу счастья. От доброго дяди чиновника занедорого получили себе квартиру в личную собственность.
И никто из них не ждал засады там где она оказалась...
А она как назло все ж таки там и оказалась.
Рс здесь все таки коррупция и тогда где антикоррупционная служба? Где её активность и борьба с правопорядком
А если если все по-закону, то что тогда возмущается жители?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Re: Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в...
Отправлено: 07.08.21 - 22:34
#2
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Уже ОСИ ввели?
Интересно, сколько стоит метр в новых домах и сколько будет стоить в старых, вроде как метр 200 тенге в старых..
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