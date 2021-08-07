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Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в новостройке в Костанае после акции протеста у стен облакимата
Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в новостройке в Костанае после акции протеста у стен облакимата
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