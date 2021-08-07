Re: Кровлю починили, а дальше... - Как устраняют дефекты в...

Отправлено: - 20:37

Они (жители) думали что поймали за хвост кучу счастья. От доброго дяди чиновника занедорого получили себе квартиру в личную собственность.

И никто из них не ждал засады там где она оказалась...

А она как назло все ж таки там и оказалась.

Рс здесь все таки коррупция и тогда где антикоррупционная служба? Где её активность и борьба с правопорядком

А если если все по-закону, то что тогда возмущается жители?