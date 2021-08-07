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Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
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Я робот(Пользователи)
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Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало статью журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которая может быть интересна читателям "НГ". В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.
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Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:10
Цитата:
Вам и нужны)
Если немецкие не лечат то казахстанские будут)
Цитата:
Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами) а потом руки жмут,говрят спасибо что помогли а мы думали что у нас нет проблем)))
elektron:
Причём тут комплексы и психологи. Кому они - последние вообще в КЗ нужны?
Причём тут комплексы и психологи. Кому они - последние вообще в КЗ нужны?
Вам и нужны)
Если немецкие не лечат то казахстанские будут)
Цитата:
drakon:
Никому не - нужны...
Никому не - нужны...
Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами) а потом руки жмут,говрят спасибо что помогли а мы думали что у нас нет проблем)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- 10.10.17
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- 7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:13
Цитата:
Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет. 😁
drakon:
Никому не - нужны...
Никому не - нужны...
Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет. 😁
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:38
Цитата:
Только - булут, но ещё нет...
abaika95:
не лечат то казахстанские будут)
не лечат то казахстанские будут)
Только - булут, но ещё нет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:44
Цитата:
Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете 😂
abaika95:
а мы думали что у нас нет проблем)))
а мы думали что у нас нет проблем)))
Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете 😂
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:48
Цитата:
По вашей логике и электрики в Германии не нужны а программисты в Канаде? Раз вы с Максом сутками тут сидите,пишите всякое)Цитата:
Да вот вопрос как бы они дальше жили
Считая что их проблемы это не их проблемы а общества)))
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
elektron:
Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет.
Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет.
По вашей логике и электрики в Германии не нужны а программисты в Канаде? Раз вы с Максом сутками тут сидите,пишите всякое)Цитата:
elektron:
Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете
Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете
Да вот вопрос как бы они дальше жили
Считая что их проблемы это не их проблемы а общества)))
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:08
Цитата:
Ну давайте растолковывайте, пока корабли бороздят просторы вселенной (с)
abaika95:
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
Ну давайте растолковывайте, пока корабли бороздят просторы вселенной (с)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:11
Цитата:
Растолкуйте, как народ радоваться должен, когда аким на 50 млн. их налогов живёт
abaika95:
Растолкуйте, как народ радоваться должен, когда аким на 50 млн. их налогов живёт
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:30
Цитата:
Так уже года два, как руки нельзя -
жать. Так 2 года, уже никого - нету.
Вот в это время ты и появился...
abaika95:
а потом руки жмут,говрят спасибо
а потом руки жмут,говрят спасибо
Так уже года два, как руки нельзя -
жать. Так 2 года, уже никого - нету.
Вот в это время ты и появился...
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:35
Цитата:
А вам как жителю Германии кусок просрочки в рот не лезет из за сиа факта?)) Аааа все понял,вы с драконом потому и просрочку кушаете потомучто аким области живёт в советской резиденции а вот когда там жил руководитель облисполкома то у вас только пломбир в роту был?) А у меня блин денег не хватает на вторую машину потому что у вас в берлине млрд украли на строитестве аэропорта,вот сижу нервничаю,налоги то ваши) Цитата:
Аналитика,уровень-Дракон
elektron:
Растолкуйте, как народ радоваться должен, когда аким на 50 млн. их налогов живёт
Растолкуйте, как народ радоваться должен, когда аким на 50 млн. их налогов живёт
А вам как жителю Германии кусок просрочки в рот не лезет из за сиа факта?)) Аааа все понял,вы с драконом потому и просрочку кушаете потомучто аким области живёт в советской резиденции а вот когда там жил руководитель облисполкома то у вас только пломбир в роту был?) А у меня блин денег не хватает на вторую машину потому что у вас в берлине млрд украли на строитестве аэропорта,вот сижу нервничаю,налоги то ваши) Цитата:
drakon:
Так 2 года, уже никого - нету. Вот в это время ты и появился...
Так 2 года, уже никого - нету. Вот в это время ты и появился...
Аналитика,уровень-Дракон
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 21:08
Цитата:
Ну как всегда тяв-тяв. Я вам Меркель, живущую в своей квартире в пример, а вы со своим акимчиком. опть тяв- тяв за 50 лимонов, не плохо устроились, чего сказать.
abaika95:
А вам как жителю Германии кусок просрочки
А вам как жителю Германии кусок просрочки
Ну как всегда тяв-тяв. Я вам Меркель, живущую в своей квартире в пример, а вы со своим акимчиком. опть тяв- тяв за 50 лимонов, не плохо устроились, чего сказать.
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 21:08
Заметил что почему то у всех чиновников всегда родственники прямо бизнесмены от бога. И он (этот талант) почему то пропадает после посадки их родственника на казенную баланду. Прям напрочь!
Видимо это какоето следствие не открытого природного закона.
А может это даже неизвестное свойство закона Архимеда...
Цитата:
Это называется по закону, "ротация госслужащих". Сам Президент "ротирует"!
Или ты против?
Цитата:
То есть ты ожидаешь, что у акима области обязан быть в собственности дворец как у президента?
Круто!
А с золотым ершиком или без?
Видимо это какоето следствие не открытого природного закона.
А может это даже неизвестное свойство закона Архимеда...
Цитата:
abaika95:
Ну вот и началось то о чем я вчера писал Сначала вышел пост от "политолога" про осеннюю перстановку региональных акимов
Ну вот и началось то о чем я вчера писал Сначала вышел пост от "политолога" про осеннюю перстановку региональных акимов
Это называется по закону, "ротация госслужащих". Сам Президент "ротирует"!
Или ты против?
Цитата:
abaika95:
Где дворцы как у Путина?
Где дворцы как у Путина?
То есть ты ожидаешь, что у акима области обязан быть в собственности дворец как у президента?
Круто!
А с золотым ершиком или без?
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 21:23
Цитата:
И лексусы в гаражах-клятое наследие советского прошлого. Как чемодан без ручки. И дорогой и ест много, но хошь не хошь, изволь- езди!
И не жалуйся!
Цитата:
Так ты одну квартиру продай!
Ежли взапорожец купишь, то не на один десяток хватит!
Высторишь их вряд и будешь лицезреть попивая грузинское пиво!
И плакаться здесь перестанешь. Может быть. А может- и нет!
abaika95:
аким области живёт в советской резиденции а вот когда там жил руководитель облисполкома то у вас только пломбир в роту был?
аким области живёт в советской резиденции а вот когда там жил руководитель облисполкома то у вас только пломбир в роту был?
И лексусы в гаражах-клятое наследие советского прошлого. Как чемодан без ручки. И дорогой и ест много, но хошь не хошь, изволь- езди!
И не жалуйся!
Цитата:
abaika95:
у меня блин денег не хватает на вторую машину пот
у меня блин денег не хватает на вторую машину пот
Так ты одну квартиру продай!
Ежли взапорожец купишь, то не на один десяток хватит!
Высторишь их вряд и будешь лицезреть попивая грузинское пиво!
И плакаться здесь перестанешь. Может быть. А может- и нет!
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 21:29
Цитата:
-Доктор у меня все тело болит!Куда ни ткну пальцем, все больно!
-Так у вас палец сломан!
Цитата:
Сталобыть расчёт обывателя на справедливость и исполнение законов от государства, в Казахстане, это проблема обывателя?
Хорошо сказано!
abaika95:
Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами)
Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами)
-Доктор у меня все тело болит!Куда ни ткну пальцем, все больно!
-Так у вас палец сломан!
Цитата:
abaika95:
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
Сталобыть расчёт обывателя на справедливость и исполнение законов от государства, в Казахстане, это проблема обывателя?
Хорошо сказано!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 22:18
Цитата:
Ещё вариант, так вы не тыкайте, с вас десять тысяч. Цитата:
обыватель есть, закон есть, но как то они не найдут друг друга.
Coopidon:
-Доктор у меня все тело болит!Куда ни ткну пальцем, все больно!
-Доктор у меня все тело болит!Куда ни ткну пальцем, все больно!
Ещё вариант, так вы не тыкайте, с вас десять тысяч. Цитата:
Coopidon:
Сталобыть расчёт обывателя на справедливость и исполнение законов от государства, в Казахстане, это проблема обывателя?
Сталобыть расчёт обывателя на справедливость и исполнение законов от государства, в Казахстане, это проблема обывателя?
обыватель есть, закон есть, но как то они не найдут друг друга.
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 22:53
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