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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.21 - 23:21
#5761
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А это в апреле, наши родные степи..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.21 - 23:30
#5762
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Что за бугры пока так и не понял, для чего, но дети катаются..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 09:59
#5763
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Цитата:
111:
Где то в тарановском районе..

Красотища то какая. Лучше египтов всяких. :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 11:30
#5764
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А это каратомары со стороны Викторовки

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 11:44
#5765
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Да, наш Египет..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 13:01
#5766
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Цитата:
111:
Где то в тарановском районе..

Цитата:
111:
Мое сокровище..

Красотааа!!!... :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 22:16
#5767
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Это вот сейчас вот..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 22:17
#5768
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То же самое..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3484
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.21 - 23:46
#5769
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111:
завтра после завтра, точь с такого же ракурса сфотаю[/quot________Где обещанное ??
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