Отправлено: - 22:02

Добринцофф:

Почему?Твоё благополучие как то зависит от Архимеда?Мне вот вообще без разницы кто там главный.

Цитата:Хороший вопрос!Что зависит от акима?На что он может повлиять?А если ни на что, то накрена он вообще нужон?