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≡ Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42107
Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
Отправлено: 07.08.21 - 16:42
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Экономисты подтвердили, что должной подготовки к природным перепадам в Казахстане нет. За рубежом, например, в такой ситуации спасаются созданием искусственных резервуаров и дополнительными запасами кормов.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22366
Re: Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в...
Отправлено: 07.08.21 - 16:42
#1
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Жалко, скотину. Продайте,
пока - покупают... :-o
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1671
Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
Отправлено: 07.08.21 - 16:49
#2
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Да уж..
Прекрасная пора для определенного бизнеса..
Я в свое время во время джута в 1999м или в 2000м сделал себе квартиру в центре Костаная буквально за полгода..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8942
Re: Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в...
Отправлено: 07.08.21 - 16:54
#3
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А ну очень удобно
Как власть робко заявила что введёт запрет на вывоз мяса этой осенью
Так экономисты сразу же начали строить прогнозы сколько скота падёт к этому времени)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4782
Re: Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в...
Отправлено: 07.08.21 - 20:07
#4
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Мясо уже две с половиной стоит, аграрная страна, ничего не скажешь
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Re: Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в...
Отправлено: 07.08.21 - 20:46
#5
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Что за бред!?
С чего бы оно погибнет?
Селяне будут тупо смотреть гибнет от голода своя животина?
Бред!
Цитата:
abaika95:
Как власть робко заявила что введёт запрет на вывоз мяса этой осенью

А и кто же будет тогда кормить Россию!
Бяда, бяда!
Китай опять же видимо уже безнадёжно ждёт на своем рынке изобилия экологически чистого и легкоусвоямого продукта сельского хозяйства...
Что они будут делать-то теперь!?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
Отправлено: 07.08.21 - 21:25
#6
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Цитата:
abaika95:
Так экономисты сразу же начали строить прогнозы сколько скота падёт к этому времени)))

Когда падёт поздно будет. А вот кто разрешил пастбища распахивать, другой вопрос.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11475
Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
Отправлено: 07.08.21 - 21:26
#7
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Цитата:
abaika95:
Как власть робко заявила что введёт запрет на вывоз мяса этой осенью

Вывезут колбасой
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
Отправлено: 07.08.21 - 21:34
#8
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Цитата:
maxsaf:
Вывезут колбасой

Да не важно как вывезут. сколько будет мясо-колбаса стоить после всего этого? И сколько будет стоить восстановить поголовье?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11475
Re: Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в...
Отправлено: 07.08.21 - 21:45
#9
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Цитата:
Больше 3 миллионов домашних животных могут погибнуть, а два миллиона человек потеряют свой доход.

Столько народу по совету Елбасы завели по две коровы - но что-то пошло не так. :-(
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11475
Более трех миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане - прогноз
Отправлено: 07.08.21 - 21:46
#10
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Цитата:
elektron:
сколько будет мясо-колбаса стоить после всего этого? И сколько будет стоить восстановить поголовье?

5000/кг. 10 лет на восстановление (ну или много денег, чтобы быстрее)

[Исправлено: maxsaf, 07.08.2021 - 21:48]
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