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≡ Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42107
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
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Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало статью журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которая может быть интересна читателям "НГ". В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8942
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:10
#15
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Цитата:
elektron:
Причём тут комплексы и психологи. Кому они - последние вообще в КЗ нужны?

Вам и нужны)
Если немецкие не лечат то казахстанские будут)
Цитата:
drakon:
Никому не - нужны...

Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами) а потом руки жмут,говрят спасибо что помогли а мы думали что у нас нет проблем)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:13
#16
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Цитата:
drakon:
Никому не - нужны...

Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет. 😁
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22366
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:38
#17
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Цитата:
abaika95:
не лечат то казахстанские будут)

Только - булут, но ещё нет... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:44
#18
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Цитата:
abaika95:
а мы думали что у нас нет проблем)))

Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете 😂
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8942
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:48
#19
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Цитата:
elektron:
Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет.

По вашей логике и электрики в Германии не нужны а программисты в Канаде? Раз вы с Максом сутками тут сидите,пишите всякое)Цитата:
elektron:
Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете

Да вот вопрос как бы они дальше жили
Считая что их проблемы это не их проблемы а общества)))
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:08
#20
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Цитата:
abaika95:
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))

Ну давайте растолковывайте, пока корабли бороздят просторы вселенной (с) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:11
#21
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Цитата:
abaika95:

Растолкуйте, как народ радоваться должен, когда аким на 50 млн. их налогов живёт :lol: 8-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22366
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:30
#22
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Цитата:
abaika95:
а потом руки жмут,говрят спасибо

Так уже года два, как руки нельзя -
жать. Так 2 года, уже никого - нету.
Вот в это время ты и появился... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8942
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 20:35
#23
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Цитата:
elektron:
Растолкуйте, как народ радоваться должен, когда аким на 50 млн. их налогов живёт

А вам как жителю Германии кусок просрочки в рот не лезет из за сиа факта?)) Аааа все понял,вы с драконом потому и просрочку кушаете потомучто аким области живёт в советской резиденции а вот когда там жил руководитель облисполкома то у вас только пломбир в роту был?) А у меня блин денег не хватает на вторую машину потому что у вас в берлине млрд украли на строитестве аэропорта,вот сижу нервничаю,налоги то ваши) Цитата:
drakon:
Так 2 года, уже никого - нету. Вот в это время ты и появился...

Аналитика,уровень-Дракон
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 21:08
#24
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Цитата:
abaika95:
А вам как жителю Германии кусок просрочки

Ну как всегда тяв-тяв. Я вам Меркель, живущую в своей квартире в пример, а вы со своим акимчиком. опть тяв- тяв за 50 лимонов, не плохо устроились, чего сказать.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 21:08
#25
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Заметил что почему то у всех чиновников всегда родственники прямо бизнесмены от бога. И он (этот талант) почему то пропадает после посадки их родственника на казенную баланду. Прям напрочь!
Видимо это какоето следствие не открытого природного закона.
А может это даже неизвестное свойство закона Архимеда...
Цитата:
abaika95:
Ну вот и началось то о чем я вчера писал Сначала вышел пост от "политолога" про осеннюю перстановку региональных акимов

Это называется по закону, "ротация госслужащих". Сам Президент "ротирует"!
Или ты против?
Цитата:
abaika95:
Где дворцы как у Путина?

То есть ты ожидаешь, что у акима области обязан быть в собственности дворец как у президента?
Круто!
А с золотым ершиком или без?
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 21:23
#26
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Цитата:
abaika95:
аким области живёт в советской резиденции а вот когда там жил руководитель облисполкома то у вас только пломбир в роту был?

И лексусы в гаражах-клятое наследие советского прошлого. Как чемодан без ручки. И дорогой и ест много, но хошь не хошь, изволь- езди!
И не жалуйся!
Цитата:
abaika95:
у меня блин денег не хватает на вторую машину пот

Так ты одну квартиру продай!
Ежли взапорожец купишь, то не на один десяток хватит!
Высторишь их вряд и будешь лицезреть попивая грузинское пиво!
И плакаться здесь перестанешь. Может быть. А может- и нет!
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 21:29
#27
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Цитата:
abaika95:
Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами)

-Доктор у меня все тело болит!Куда ни ткну пальцем, все больно!
-Так у вас палец сломан!
:lol:

Цитата:
abaika95:
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))

Сталобыть расчёт обывателя на справедливость и исполнение законов от государства, в Казахстане, это проблема обывателя?
Хорошо сказано!
;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7430
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 22:18
#28
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Цитата:
Coopidon:
-Доктор у меня все тело болит!Куда ни ткну пальцем, все больно!

Ещё вариант, так вы не тыкайте, с вас десять тысяч. :lol: Цитата:
Coopidon:
Сталобыть расчёт обывателя на справедливость и исполнение законов от государства, в Казахстане, это проблема обывателя?

обыватель есть, закон есть, но как то они не найдут друг друга. :-P
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1350
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 22:53
#29
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