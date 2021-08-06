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≡ "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42106
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 16:07
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"Регионы топчутся на месте. Особенное внимание должно быть к приграничным. Акимы "работают" по инерции, закрывая только текущие вопросы (не проблемы)", - написал политолог в своем Telegram-канале.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
527
Re: "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов...
Отправлено: 06.08.21 - 16:07
#1
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Цитата:
Государственные задачи должны уже стать выше согласования внутриэлитных интересов.

Источник:

Ну ну,скажите это на самый верх,туда,от куда рыба гниёт.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7639
Re: "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов...
Отправлено: 06.08.21 - 18:47
#2
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День, когда от нас уберут Мухамбетова, можно объявлять праздничным для всей области.
Правда на его место сватают другого "фигаро", Жундубаева. Так что шило на мыло получится.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7999
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 19:28
#3
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Цитата:
yudjin:
День, когда от нас уберут Мухамбетова, можно объявлять праздничным для всей области

Почему?Твоё благополучие как то зависит от Архимеда?Мне вот вообще без разницы кто там главный.
Кстати то же самое здесь писали когда вместо "святого",поставили Садвокасова,потом оказалось, что "святой" по сравнению с Садвокасовым не такой то уж и плохой,так что ничего не изменится,царь всегда будет плохой,людям просто нужно свои проблемы и неудачи на кого то сваливать,в России вон то же козёл отпущения есть, у них Путин во всём виноват.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 19:33
#4
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Цитата:
Добринцофф:
всегда будет плохой,людям просто нужно свои проблемы и неудачи на кого то сваливать

Ну на кого ещё сваливать. То горячую воду и газ одновременно отключат. То на селе (это как такое возможно вообще) пастбищ нет и скот кормить нечем? Всего и не перечислить. Кто то же должен отвечать за весь беспридел. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
Re: "Не просто засиделись". Ожидания смены акимов...
Отправлено: 06.08.21 - 19:49
#5
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Цитата:
Он добавил, что осенние ожидания перестановок связаны с началом нового политического сезона в сентябре: открытие новой парламентской сессии и очередное Послание Президента, после чего всегда ждут смены не только акимов, но и министров.

Легко быть политологом когда тебе сказали "оттуда" что вкинуть в массы))
Если сказали А значит сейчас последует и Б
Начнется информационная компания через СМИ на тех акимов кого собираются убирать или менять)
Цитата:
yudjin:
День, когда от нас уберут Мухамбетова, можно объявлять праздничным для всей области.

Смотри ожидания бывают бьют по ожидающему))) Вот так ты лично ждёшь праздника а потом придет аким который все деревья вырвет с корнем а всех кто вякнет против этого "утопит"
Кто проверить потом будет?)
Цитата:
Добринцофф:
в России вон то же козёл отпущения есть, у них Путин во всём виноват.

Ну по началу его вроде даже поддерживали
Первые лет 10
Теперь чето уже не поддерживают
Всегда надо уходить вовремя
Цитата:
elektron:
Ну на кого ещё сваливать. То горячую воду и газ одновременно отключат. То на селе (это как такое возможно вообще) пастбищ нет и скот кормить нечем? Всего и не перечислить. Кто то же должен отвечать за весь беспридел.

У вас почему Меркель не сняли за бардак при строительстве аэропорта ? Наворовали млрд и хоть бы хны
Людей каждый день убивают на улицах а Меркель дальше мигрантов завозит
Или это другое?))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7639
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 20:09
#6
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Цитата:
Добринцофф:у них Путин во всём виноват.

Путин не только у них во всем виноват, но и у нас. Да же, вчкушка?
А Архимед чужак для региона. Чужак во всем, отсюда и не принятие его людьми и он принебрегает жителями, особенностями, традициями города и области.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 20:17
#7
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Цитата:
yudjin:
А Архимед чужак для региона. Чужак во всем, отсюда и не принятие его людьми и он принебрегает жителями, особенностями, традициями города и области.

Не принятие его определенными людьми) такими как ты) чисто из за того что он время не даёт тебе и ведлер перевести)
А какие тут традиции до него были? Воровать как местный Садвакасов? Или себя восхвалять и рушить в городе все подряд как Акмолинский Кулагин? Или как туркестанский Шукеев подминать сельское хозяйство?
Нууу такие себе традиции))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 20:18
#8
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Цитата:
abaika95:
У вас почему Меркель не сняли за бардак при строительстве аэропорта ?

Вы опять не сравниваемое сравниваете? :lol: Тут объяснять долго. Но вкратце и по секрету, Меркель тут не причём. Проект древний, инфляция, нормы технические меняются, работа дорожает. Да и без него летали же как то, теперь вот до ума довели по всем международным стандартам и из него тоже летают. А Костанайский почему до сих пор ночные рейсы не принимает и перегородки на людей падают?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 20:21
#9
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Цитата:
abaika95:
Людей каждый день убивают

В Германии на территории Кустанайской области более 82-ух миллионов проживает. И что удивительно, несмотря на такую численность безработица на уровне Казахстана. ;-) А вот убийств в разы меньше, чем в КЗ.
посмотрите где КЗ и где Германия

[Исправлено: elektron, 06.08.2021 - 15:51]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1477
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 06.08.21 - 20:31
#10
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Цитата:
А Костанайский почему до сих пор ночные рейсы не принимает и перегородки на людей падают?


А к нам никто лететь не хочет))) :lol: ни днем, ни ночью) А вылетать проще из Баландино. Сильно пригорает-из Кольцово.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 07.08.21 - 17:04
#11
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Цитата:
elektron:
Вы опять не сравниваемое сравниваете? Тут объяснять долго.

Я правильно понимаю что вы сейчас выдали аргумент "Вы не понимаете это другое"?))
Цитата:
elektron:
долго. Но вкратце и по секрету, Меркель тут не причём.

Царь хороший бояре плохие?)
Цитата:
elektron:
Костанайский почему до сих пор ночные рейсы не принимает и перегородки на людей падают?

Хорошая попытка но жидкая))
По типу да у нас млрд попилили на строительстве а у вас вообще ночных рейсов нет! Бебебе))
Цитата:
elektron:
В Германии на территории Кустанайской области более 82-ух миллионов проживает. И что удивительно, несмотря на такую численность безработица на уровне Казахстана

Очень удивительно что у вас безработица на уровне Казахстана
И вы ещё называетесь какой-то то там державой?))
Цитата:
elektron:
А вот убийств в разы меньше, чем в КЗ.

Ну положим у вас данные устаревшие лет на 5
И да надо брать статистику не по всем предумышленным убийствам (таких по пьяной бытовухе в странах СНГ больше) а совершенных группой лиц,либо с особой жестокостью либо по религиозным причинам
Таких у вас будет в разы больше
Когда трезвые афганцы ножами головы пилят немцам это намного страшнее чем пьяные разборки в ночном клубе в Костанае
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 07.08.21 - 17:26
#12
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Цитата:
abaika95:
Бебебе))

Это всё что у вас есть сказать? 🤣🤣🤣😂
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 07.08.21 - 17:38
#13
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Цитата:
abaika95:
Вы не понимаете это другое

Да не понимаю какое отношение имеет Меркель к аэропорту хоть в Германии, хоть в Кустанае. А кто ответит за 300 миллионов голов скота?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Отправлено: 07.08.21 - 18:59
#14
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Цитата:
elektron:
Это всё что у вас есть сказать? 🤣

Это я процитировал вашу отмазку))
Также смеялся)Цитата:
elektron:
Да не понимаю какое отношение имеет Меркель к аэропорту хоть в Германии, хоть в Кустанае. А кто ответит за 300 миллионов голов скота?

Я вот тоже не понимаю
Если Меркель не имеет отношения ни к попилу бюджета при строительстве берлинского аэропорта не имеет отношения к убийствам немцев на улицах то по данной логике и у нас никто не виноват в падеже скота (если он вообще будет)
Это всё как у вас)) само собой как-то происходит)
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