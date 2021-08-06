Отправлено: - 19:49

Он добавил, что осенние ожидания перестановок связаны с началом нового политического сезона в сентябре: открытие новой парламентской сессии и очередное Послание Президента, после чего всегда ждут смены не только акимов, но и министров.

yudjin:

День, когда от нас уберут Мухамбетова, можно объявлять праздничным для всей области.

Добринцофф:

в России вон то же козёл отпущения есть, у них Путин во всём виноват.

elektron:

Ну на кого ещё сваливать. То горячую воду и газ одновременно отключат. То на селе (это как такое возможно вообще) пастбищ нет и скот кормить нечем? Всего и не перечислить. Кто то же должен отвечать за весь беспридел.

Цитата:Легко быть политологом когда тебе сказали "оттуда" что вкинуть в массы))Если сказали А значит сейчас последует и БНачнется информационная компания через СМИ на тех акимов кого собираются убирать или менять)Цитата:Смотри ожидания бывают бьют по ожидающему))) Вот так ты лично ждёшь праздника а потом придет аким который все деревья вырвет с корнем а всех кто вякнет против этого "утопит"Кто проверить потом будет?)Цитата:Ну по началу его вроде даже поддерживалиПервые лет 10Теперь чето уже не поддерживаютВсегда надо уходить вовремяЦитата:У вас почему Меркель не сняли за бардак при строительстве аэропорта ? Наворовали млрд и хоть бы хныЛюдей каждый день убивают на улицах а Меркель дальше мигрантов завозитИли это другое?))