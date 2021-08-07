Отправлено: - 18:48

elektron:

Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет.

elektron:

Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете

Цитата:По вашей логике и электрики в Германии не нужны а программисты в Канаде? Раз вы с Максом сутками тут сидите,пишите всякое)Цитата:Да вот вопрос как бы они дальше жилиСчитая что их проблемы это не их проблемы а общества)))А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))