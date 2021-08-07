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≡ Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42106
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
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Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало статью журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которая может быть интересна читателям "НГ". В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:10
#15
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Цитата:
elektron:
Причём тут комплексы и психологи. Кому они - последние вообще в КЗ нужны?

Вам и нужны)
Если немецкие не лечат то казахстанские будут)
Цитата:
drakon:
Никому не - нужны...

Часто слышу эту фразу от людей с явными психическими проблемами) а потом руки жмут,говрят спасибо что помогли а мы думали что у нас нет проблем)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:13
#16
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Цитата:
drakon:
Никому не - нужны...

Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет. 😁
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22365
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:38
#17
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Цитата:
abaika95:
не лечат то казахстанские будут)

Только - булут, но ещё нет... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:44
#18
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Цитата:
abaika95:
а мы думали что у нас нет проблем)))

Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете 😂
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 18:48
#19
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Цитата:
elektron:
Может поэтому и сидит тут, брехню всякую и пишет.

По вашей логике и электрики в Германии не нужны а программисты в Канаде? Раз вы с Максом сутками тут сидите,пишите всякое)Цитата:
elektron:
Ну и жили бы дальше так, а то вы им ещё и проблемы надумываете

Да вот вопрос как бы они дальше жили
Считая что их проблемы это не их проблемы а общества)))
А так я им внятно растолковываю что твоя жизнь это твои проблемы и не надо свои проблемы перекладывать на других))
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