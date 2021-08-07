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≡ Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42106
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
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Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало статью журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которая может быть интересна читателям "НГ". В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3963
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
#1
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Что бы иметь всё, не обязательно воровать или брать откаты, достаточно иметь красивые глаза.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11472
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 14:45
#2
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Цитата:
В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.

Чё так много? Раньше же вроде 15% было :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 14:47
#3
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Цитата:
maxsaf:
Раньше же вроде 15% было

Я как то на 30% больше бы поверил. :lol:
Как бы НГ не прикрыли. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 14:57
#4
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//При этом в Костанае аким Мухамбетов проживает в государственной резиденции, за содержание которой налогоплательщики региона ежегодно платят 50 млн тенге.//
Как скромно, Меркель и та в своей 200 кв.м. квартире мирно живёт, а тут аким.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22365
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 14:58
#5
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Чувствую, на - повышение, не пойдёт... :-o
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3963
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 15:06
#6
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Цитата:
30% от общего объема

:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1903
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 15:35
#7
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Цитата:
maxsaf:
вроде 15% было


При прежнем акиме написали бы на 10%, но это было при прежнем: теперь в тренде цифра 30%.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 16:42
#8
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Ну вот и началось то о чем я вчера писал
Сначала вышел пост от "политолога" про осеннюю перстановку региональных акимов
Сейчас же вот последовала информационная компания
На каждого на кого указали "там" будут теперь рыть компромат)) все "оппозиционные" СМИ и якобы независимые телеграм каналы сейчас подключаться)
Только чето как-то по вверхам взяли
Квартира в столице и несколько машин...
Как-то не особо резонансно
Где дворцы как у Путина? Где цыганская лепнина и виноградники??) Почему один Путин спалился в этом году?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 16:46
#9
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Цитата:
peshexod:

Много мало не бывает :lol: 🤣
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22365
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 17:02
#10
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абайка95, тоже, наверное, потеряет - работу?
Как же будет 4 квартиры - содержать?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8940
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 17:20
#11
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Цитата:
drakon:
абайка95, тоже, наверное, потеряет - работу?

А что у людей комплексы пропадут сразу? Сокращение Психологов вроде не предвидится))Цитата:
drakon:
Как же будет 4 квартиры - содержать?..

Квартиры не дети
Сами себя содержать могут))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7420
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 17:30
#12
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Цитата:
abaika95:
А что у людей комплексы пропадут сразу? Сокращение Психологов вроде не предвидится))

Причём тут комплексы и психологи. Кому они - последние вообще в КЗ нужны? 😂
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
192
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 17:42
#13
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Особенно понравилось про 30% от общего объема! :lol:
Ну а так что... Раскрыли в статье то, что на поверхности. А сколько там под ней, думаю, что сразу даже не скажет и тёзка великого счетовода)))))

Вместо условных единиц подсчёта состояния, применяемых Forbes, Коскина ввела новую условную единицу - квартира в столице стоимостью 700 тысяч традиционно зелёных единиц :lol:

Ну подумаешь, у семейки регионального чиновника состояние в сотню или две коскинских условных единиц))))))) Так, нищеброды, у другой семейки поболее будет - весь Казахстан в собственности :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22365
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 17:44
#14
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Цитата:
elektron:
последние вообще в КЗ нужны? 😂

Никому не - нужны... :lol:
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