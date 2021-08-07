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≡ Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42105
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
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Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало статью журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которая может быть интересна читателям "НГ". В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3963
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 13:50
#1
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Что бы иметь всё, не обязательно воровать или брать откаты, достаточно иметь красивые глаза.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11472
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 14:45
#2
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Цитата:
В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема.

Чё так много? Раньше же вроде 15% было :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7414
Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование Holanews.kz
Отправлено: 07.08.21 - 14:47
#3
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Цитата:
maxsaf:
Раньше же вроде 15% было

Я как то на 30% больше бы поверил. :lol:
Как бы НГ не прикрыли. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7414
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 14:57
#4
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//При этом в Костанае аким Мухамбетов проживает в государственной резиденции, за содержание которой налогоплательщики региона ежегодно платят 50 млн тенге.//
Как скромно, Меркель и та в своей 200 кв.м. квартире мирно живёт, а тут аким.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22361
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 14:58
#5
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Чувствую, на - повышение, не пойдёт... :-o
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3963
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 15:06
#6
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Цитата:
30% от общего объема

:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1902
Re: Чем владеет родня акима Костанайской области? - Исследование...
Отправлено: 07.08.21 - 15:35
#7
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Цитата:
maxsaf:
вроде 15% было


При прежнем акиме написали бы на 10%, но это было при прежнем: теперь в тренде цифра 30%.
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