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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 19:21
#4846
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Цитата:
drakon:
С наружи, практичкски - ничем... Древесина - да, внутри...

Ну с людьми собственно так же. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 19:51
#4847
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Цитата:
drakon:
Ещё - не время. Но в Куатостан, я не - перееду

А тебя и не пустят )
Цитата:
elektron:
Так берёзки и тут водются

А коррупционеры?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:01
#4848
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Цитата:
Для Казахстана эта самая жидкая олимпиада


Ага, жидковато. Все спортсмены по кафе бегают, ищут меню на госязыке.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:32
#4849
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:36
#4850
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Цитата:
Змея Подколодная:
ищут меню на госязыке.

Повеселили. Давно так не смеялся. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11477
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:53
#4851
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Цитата:
abaika95:
А тебя и не пустят )

С чего вдруг?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:55
#4852
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Цитата:
таноми52:
таноми52

____ Супер !! А , вообще - то , никто не читал Хартию , которая была при Кубертене .Статья 6. Олимпийские игры* 1. Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:56
#4853
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Цитата:
таноми52:

Опять музыкальное настроение? :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 21:42
#4854
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Цитата:
elektron:

____Лучше такое настроение , чем двух цифровых А читать галиматью . :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 21:59
#4855
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Цитата:
Гога:
ем двух цифровых А читать галиматью .

Ну почему же, люди насущные темы обсуждают. ;-) Цитата:
Гога:
Лучше такое настроение

Ну раз такое дело :lol:
:lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 23:00
#4856
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Цитата:
elektron:

____Согласен
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.08.21 - 10:15
#4857
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Цитата:
abaika95:
Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю))

Так это и есть самый первый пункт меню: "Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент." Это типичное поведение либерала, пройти мимо, встать и ничего не делать, лишь бы не брать на себя никакой ответственности и не попасть в Историю. Много кричать, но когда дело доходит до принятия решения, лечь на дно и вывернуть оба глаза на одну сторону. При всем при этом осуждать любые действия или бездействие власти.

Если бы тот полицейский прошел мимо, то либералы потом завывали бы о плохой подготовке наших ребят. Приводили бы в пример США, где стреляют не задумываясь и до смерти давят головы ботинками. А с такими как у нас порядка не добиться, так и будем сидеть по шею в своей доброте. Но вам же не порядок нужен в рядах, а разброд и шатания. В мутной воде рыба лучше ловится. Так что не удивлен выбранным вами пунктом. Это так предсказуемо, что аж противно ...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.08.21 - 10:42
#4858
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Цитата:
Маркс:

Зря утруждаетесь. Ситуация очевидная провокация. Как распиарили то "жертву". Кому интересно найдёт. Эта тётка действительно ещё благодарна должна быть, что жива осталась. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.08.21 - 13:06
#4859
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Цитата:
abaika95:
А коррупционеры?

Если вы имеете ввиду лоббистов, то да тоже водятся. А вот тех кто за взятку проблему решить может, как то не видел и не читал. :lol: Хотя возможно тоже водются. :lol:

[Исправлено: elektron, 07.08.2021 - 08:07]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.08.21 - 13:11
#4860
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Цитата:
abaika95:
Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю))

Но как же, вы же как всегда сама объективность? Нет?
А как насчёт полицейского? Которого забивали и шлем пинали. Что то как то не прошёл по пиар компании. :-x
так вот посмотрите.
По мне так вполне объективно. Хотя знаю счас кинутся, некоторые - это же первый канал, пропаганда. Давайте поржу.
Учитывая, что митинг не санкционированный. То есть всё что произошло, не было бы реально, если бы не тарелкоголовые. :lol: Точнее будет кастрюлеголовые

[Исправлено: elektron, 07.08.2021 - 08:29]

[Исправлено: elektron, 07.08.2021 - 08:30]
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