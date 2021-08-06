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≡ Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42105
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
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Студенты КРУ им. Байтурсынова обратились в «Нашу Газету», опасаясь, что отсутствие паспорта вакцинации станет причиной недопуска к занятиям. Ситуацию прокомментировал проректор университета Ербол ИСАКАЕВ.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
78
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 23:45
#15
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Как всегда ХАЛУИ НАПРЯГАЕТСЯ БЕДНЕНЬКИЕ, думают их заметят. Даже не надейтесь! Сотрут в первую очередь! Так всегда поступала любая власть. Учите матчась .
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2476
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 07.08.21 - 10:56
#16
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Цитата:
Tenkisch:
Как всегда ХАЛУИ НАПРЯГАЕТСЯ БЕДНЕНЬКИЕ, думают их заметят


Что это было?

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14210
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 07.08.21 - 11:18
#17
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Со студентами сложно в этом смысле. С одной стороны - взрослые люди и массовость ничем не отличается от массовости работников. С другой стороны - они услугополучатели и заставить их нельзя. Но вот какая-то мотивация нужна, конечно.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4638
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 07.08.21 - 11:57
#18
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Цитата:
Victor Yang:
они услугополучатели и заставить их нельзя.

Виктор, поверьте всё можно. И на сегодня это всё будет обосновано и законно сделано. К примеру, уже ведь обосновали законность возможности увольнения человека в случае отказа от вакцинации. Аналогичное будет и в ситуации со студентами. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14210
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 07.08.21 - 12:59
#19
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Цитата:
Алиса:
К примеру, уже ведь обосновали законность возможности увольнения человека в случае отказа от вакцинации.

Разве речь шла именно об увольнении, а не об отстранении от работы? Это разные вещи. А вообще считаю верным - у работодателей появилось новое требование к работникам, как мед книжка.
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