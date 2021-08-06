Отправлено: - 11:57

Victor Yang:

они услугополучатели и заставить их нельзя.

Цитата:Виктор, поверьте всё можно. И на сегодня это всё будет обосновано и законно сделано. К примеру, уже ведь обосновали законность возможности увольнения человека в случае отказа от вакцинации. Аналогичное будет и в ситуации со студентами.