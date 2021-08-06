Отправлено: - 10:15

abaika95:

Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю))



Цитата:Так это и есть самый первый пункт меню: "Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент." Это типичное поведение либерала, пройти мимо, встать и ничего не делать, лишь бы не брать на себя никакой ответственности и не попасть в Историю. Много кричать, но когда дело доходит до принятия решения, лечь на дно и вывернуть оба глаза на одну сторону. При всем при этом осуждать любые действия или бездействие власти.Если бы тот полицейский прошел мимо, то либералы потом завывали бы о плохой подготовке наших ребят. Приводили бы в пример США, где стреляют не задумываясь и до смерти давят головы ботинками. А с такими как у нас порядка не добиться, так и будем сидеть по шею в своей доброте. Но вам же не порядок нужен в рядах, а разброд и шатания. В мутной воде рыба лучше ловится. Так что не удивлен выбранным вами пунктом. Это так предсказуемо, что аж противно ...