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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 19:21
Цитата:
Ну с людьми собственно так же.
drakon:
С наружи, практичкски - ничем... Древесина - да, внутри...
С наружи, практичкски - ничем... Древесина - да, внутри...
Ну с людьми собственно так же.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8929
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 19:51
Цитата:
А тебя и не пустят )
Цитата:
А коррупционеры?
drakon:
Ещё - не время. Но в Куатостан, я не - перееду
Ещё - не время. Но в Куатостан, я не - перееду
А тебя и не пустят )
Цитата:
elektron:
Так берёзки и тут водются
Так берёзки и тут водются
А коррупционеры?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1477
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:01
Цитата:
Ага, жидковато. Все спортсмены по кафе бегают, ищут меню на госязыке.
Для Казахстана эта самая жидкая олимпиада
Ага, жидковато. Все спортсмены по кафе бегают, ищут меню на госязыке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2497
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:32
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:36
Цитата:
Повеселили. Давно так не смеялся.
Змея Подколодная:
ищут меню на госязыке.
ищут меню на госязыке.
Повеселили. Давно так не смеялся.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:53
Цитата:
С чего вдруг?
abaika95:
А тебя и не пустят )
А тебя и не пустят )
С чего вдруг?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:55
Цитата:
____ Супер !! А , вообще - то , никто не читал Хартию , которая была при Кубертене .Статья 6. Олимпийские игры* 1. Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран.
таноми52:
таноми52
таноми52
____ Супер !! А , вообще - то , никто не читал Хартию , которая была при Кубертене .Статья 6. Олимпийские игры* 1. Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 20:56
Цитата:
Опять музыкальное настроение?
таноми52:
Опять музыкальное настроение?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 21:42
Цитата:
____Лучше такое настроение , чем двух цифровых А читать галиматью .
elektron:
____Лучше такое настроение , чем двух цифровых А читать галиматью .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 21:59
Цитата:
Ну почему же, люди насущные темы обсуждают. Цитата:
Ну раз такое дело
Гога:
ем двух цифровых А читать галиматью .
ем двух цифровых А читать галиматью .
Ну почему же, люди насущные темы обсуждают. Цитата:
Гога:
Лучше такое настроение
Лучше такое настроение
Ну раз такое дело
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 23:00
Цитата:
____Согласен
elektron:
____Согласен
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1460
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.08.21 - 10:15
Цитата:
Так это и есть самый первый пункт меню: "Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент." Это типичное поведение либерала, пройти мимо, встать и ничего не делать, лишь бы не брать на себя никакой ответственности и не попасть в Историю. Много кричать, но когда дело доходит до принятия решения, лечь на дно и вывернуть оба глаза на одну сторону. При всем при этом осуждать любые действия или бездействие власти.
Если бы тот полицейский прошел мимо, то либералы потом завывали бы о плохой подготовке наших ребят. Приводили бы в пример США, где стреляют не задумываясь и до смерти давят головы ботинками. А с такими как у нас порядка не добиться, так и будем сидеть по шею в своей доброте. Но вам же не порядок нужен в рядах, а разброд и шатания. В мутной воде рыба лучше ловится. Так что не удивлен выбранным вами пунктом. Это так предсказуемо, что аж противно ...
abaika95:
Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю))
Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю))
Так это и есть самый первый пункт меню: "Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент." Это типичное поведение либерала, пройти мимо, встать и ничего не делать, лишь бы не брать на себя никакой ответственности и не попасть в Историю. Много кричать, но когда дело доходит до принятия решения, лечь на дно и вывернуть оба глаза на одну сторону. При всем при этом осуждать любые действия или бездействие власти.
Если бы тот полицейский прошел мимо, то либералы потом завывали бы о плохой подготовке наших ребят. Приводили бы в пример США, где стреляют не задумываясь и до смерти давят головы ботинками. А с такими как у нас порядка не добиться, так и будем сидеть по шею в своей доброте. Но вам же не порядок нужен в рядах, а разброд и шатания. В мутной воде рыба лучше ловится. Так что не удивлен выбранным вами пунктом. Это так предсказуемо, что аж противно ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.08.21 - 10:42
Цитата:
Зря утруждаетесь. Ситуация очевидная провокация. Как распиарили то "жертву". Кому интересно найдёт. Эта тётка действительно ещё благодарна должна быть, что жива осталась.
Маркс:
Зря утруждаетесь. Ситуация очевидная провокация. Как распиарили то "жертву". Кому интересно найдёт. Эта тётка действительно ещё благодарна должна быть, что жива осталась.
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