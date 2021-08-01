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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 14:00
Подарили мне небольшой подарок и свою программу.
Думаю, да - знаю, деньги, выделенные, на агитацию,
не - украли...
Думаю, да - знаю, деньги, выделенные, на агитацию,
не - украли...
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 3483
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 20:50
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 14:39
Сегодня, исполнилось 21 год.
Как я уехал из КОстаная, сюда...
Как я уехал из КОстаная, сюда...
С
(Полноправные пользователи)
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- 01.04.20
- Сообщений:
- 527
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:09
Цитата:
Большой срок,по человеческим меркам.Ностальгируете?
drakon:
21 год.
21 год.
Большой срок,по человеческим меркам.Ностальгируете?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:29
Цитата:
Раньше - было, сейчас - нет.
абайку - читаешь и не охота,
казахский язык - учить...
Сергей kst:
Ностальгируете?
Ностальгируете?
Раньше - было, сейчас - нет.
абайку - читаешь и не охота,
казахский язык - учить...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 527
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:43
Цитата:
У меня деда старший брат уехал еще в 91 году.Мой дед в 2001,каждые 2 года приезжал,ностальгия сильная штука.
drakon:
сейчас - нет
сейчас - нет
У меня деда старший брат уехал еще в 91 году.Мой дед в 2001,каждые 2 года приезжал,ностальгия сильная штука.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:57
Цитата:
Если там Родственников не - осталось,
то не - очень - сильно.
Друзья-товарищи, тоже давно,
разъехались, кто-куда...
Сергей kst:
,ностальгия сильная штука.
,ностальгия сильная штука.
Если там Родственников не - осталось,
то не - очень - сильно.
Друзья-товарищи, тоже давно,
разъехались, кто-куда...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:16
Цитата:
Как то так же. Первые лет 5-ть ещё подумывал если не в КЗ так в Россию, даже работу было нашёл по специальности. Но потом одумался. В мае будущего года будет 50 на 50, пол жизни Союз-Казахстан, пол жизни Германия. И ни о чём не сожалею. Тем более что там родственников не осталось, кто умерли, кто в России, друзья тоже разъехались кто куда. Всё равно бы в итоге уехал, если не в Германию, так в Россию. Куатов мне не надо
[Исправлено: elektron, 04.08.2021 - 18:20]
drakon:
Если там Родственников не - осталось, то не - очень - сильно. Друзья-товарищи, тоже давно, разъехались, кто-куда...
Если там Родственников не - осталось, то не - очень - сильно. Друзья-товарищи, тоже давно, разъехались, кто-куда...
Как то так же. Первые лет 5-ть ещё подумывал если не в КЗ так в Россию, даже работу было нашёл по специальности. Но потом одумался. В мае будущего года будет 50 на 50, пол жизни Союз-Казахстан, пол жизни Германия. И ни о чём не сожалею. Тем более что там родственников не осталось, кто умерли, кто в России, друзья тоже разъехались кто куда. Всё равно бы в итоге уехал, если не в Германию, так в Россию. Куатов мне не надо
[Исправлено: elektron, 04.08.2021 - 18:20]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:47
Цитата:
Только с Костаная припёрся, как поеду завтра после завтра, точь с такого же ракурса сфотаю
Гога:
___________________Марик , почти ничего не изменилось
___________________Марик , почти ничего не изменилось
Только с Костаная припёрся, как поеду завтра после завтра, точь с такого же ракурса сфотаю
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:50
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:52
А это мы с сыном и женой кормили голубей..
Ну если можно это фото, вроде как теперь фото людей тут нельзя что ли, как то выклал, стерли
Ну если можно это фото, вроде как теперь фото людей тут нельзя что ли, как то выклал, стерли
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.21 - 00:01
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.21 - 20:38
Цитата:
Красив вечерний Костанай.
111:
Вот ещё что то..
Вот ещё что то..
Красив вечерний Костанай.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7410
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.21 - 20:39
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.21 - 23:11
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