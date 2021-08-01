Отправлено: - 23:16

drakon:

Если там Родственников не - осталось, то не - очень - сильно. Друзья-товарищи, тоже давно, разъехались, кто-куда...

[Исправлено: elektron, 04.08.2021 - 18:20]

Цитата:Как то так же. Первые лет 5-ть ещё подумывал если не в КЗ так в Россию, даже работу было нашёл по специальности. Но потом одумался.В мае будущего года будет 50 на 50, пол жизни Союз-Казахстан, пол жизни Германия. И ни о чём не сожалею. Тем более что там родственников не осталось, кто умерли, кто в России, друзья тоже разъехались кто куда. Всё равно бы в итоге уехал, если не в Германию, так в Россию.Куатов мне не надо