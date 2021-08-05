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Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42103
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 05.08.21 - 17:41
В Рудном газ отключат на две недели 16 августа. С 19 августа прекратят подачу топлива в села Майское, Набережное, Красносельское, Айет и Юбилейное. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе костанайского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".
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N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 214
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 17:41
Цитата:
Луномясовка?
Айет
Луномясовка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 682
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 20:48
КТЭК, сделайте свою "осеннюю" опрессовку в этот период, а? Температура воды ведь не важна для трубы. Будьте мобильнее.
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1340
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 21:30
Цитата:
Какой-то безнадегой веет от заголовка.
В то время когда космические корабли бороздят,
Цитата:
Но мы же все сознательные граждане и понимаем, что:
Цитата:
Рудный без газа, Костанай без горячей воды
Какой-то безнадегой веет от заголовка.
В то время когда космические корабли бороздят,
Цитата:
Рудный без газа, Костанай без горячей воды.
Но мы же все сознательные граждане и понимаем, что:
Цитата:
Подводя итоги, повышение тарифа - это не прихоть, оно экономически обоснованно и не ударит людей по карману.- Именно это я хотела донести до наших потребителей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1356
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 23:24
Веселуха. В Рудном с 16 по 30 прекращают горячее водоснабжение в связи с подготовкой к зиме.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 415
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 06:12
Цитата:
КТЭК не ищет легких путей.
electro:
КТЭК, сделайте свою "осеннюю" опрессовку в этот период, а? Температура воды ведь не важна для трубы. Будьте мобильнее.
КТЭК, сделайте свою "осеннюю" опрессовку в этот период, а? Температура воды ведь не важна для трубы. Будьте мобильнее.
КТЭК не ищет легких путей.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 527
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 06.08.21 - 08:41
Цитата:
Несколько вопросов-конкретней можно,что значит -может произойти?А может и не произойти? На какую дату планируется завершение ремонта? К отопительному сезону газ ,надеюсь будет.А то мб нужно готовить печь длительного горения,вместо газового котла.
[Исправлено: Сергей kst, 06.08.2021 - 08:43]
В АО "КазТрансГаз Аймак" отмечают, что подключение может произойти сразу после окончания ремонта трубопровода.
Источник:
Источник:
Несколько вопросов-конкретней можно,что значит -может произойти?А может и не произойти? На какую дату планируется завершение ремонта? К отопительному сезону газ ,надеюсь будет.А то мб нужно готовить печь длительного горения,вместо газового котла.
[Исправлено: Сергей kst, 06.08.2021 - 08:43]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 772
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 06.08.21 - 08:57
Цитата:
Добавил даты ремонта газопровода - с 16-го по 30 августа. Так что подключение, видимо, не позже 30 августа.
Сергей kst:
Несколько вопросов
Несколько вопросов
Добавил даты ремонта газопровода - с 16-го по 30 августа. Так что подключение, видимо, не позже 30 августа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4781
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 13:25
Главное чтоб свет не отключился, иначе завшивеем будем ходить зачесанные.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 152
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 17:00
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кто это понять, коммунально-бытовым потребителям отключат, а бытовым нет? А кто относится к этой и той категории?
Тимур Гафуров:
Цитата:
Поставка газа будет полностью прекращена коммунально-бытовым и промышленным потребителям
Цитата:
Для бытовых потребителей газоснабжение будет осуществляться из резервных мощностей филиала
Кто это понять, коммунально-бытовым потребителям отключат, а бытовым нет? А кто относится к этой и той категории?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 935
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 21:58
Цитата:
Цитата:
Что-то с трудом верится... Я к примеру не знаю как газовое хозяйство устроено... Может в города и заходят две трубы, для бытовых потребителей и промышленных, чтобы можно было отдельно перекрывать , а вот в селах я почти на 100 процентов уверен что труба одна... И как это будет реализоваться хотелось бы узнать.
Поставка газа будет полностью прекращена коммунально-бытовым и промышленным потребителям в населенных пунктах...
Цитата:
Для бытовых потребителей газоснабжение будет осуществляться из резервных мощностей филиала
Что-то с трудом верится... Я к примеру не знаю как газовое хозяйство устроено... Может в города и заходят две трубы, для бытовых потребителей и промышленных, чтобы можно было отдельно перекрывать , а вот в селах я почти на 100 процентов уверен что труба одна... И как это будет реализоваться хотелось бы узнать.
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