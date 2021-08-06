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≡ Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42103
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
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Студенты КРУ им. Байтурсынова обратились в «Нашу Газету», опасаясь, что отсутствие паспорта вакцинации станет причиной недопуска к занятиям. Ситуацию прокомментировал проректор университета Ербол ИСАКАЕВ.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4637
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
#1
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Мне одной смешно ЭТО читать?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22359
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 14:42
#2
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Витя, тупой - стал?
Статьи совсем не - понимает?... :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
382
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:28
#3
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Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?
Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.И задержка регистрации Спутника связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам.На сайте Всемирной организации здравоохранения на 2 июля. Судя по этим данным, Россия до сих пор не представила объяснений, не закрыла результаты низкой оценки производственной площадки и не представила всех необходимых для вынесения заключения документов.Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22359
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 15:45
#4
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К стати, Назарбаев Н., привился Спутником... :lol: :-P
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
211
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 15:45
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?

В конце года
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.

Можете колоться казахской или китайской ещё. Без одобрения ВОЗ Спутнику не мешает его использовать в Европе и других континентах мира.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,

Вы про США?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
382
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:50
#6
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Цитата:
drakon:
К стати, Назарбаев Н., привился Спутником...

Скажи мне пожалуйста, за что вам Пригожин "повар Путина" деньги платит?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
527
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:51
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И задержка регистрации Спутника связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам

Неутешительный вы наш соотечественник,плевать наВоз с высокой колокольни.Судя по всему не только мне ,но и ряду европейских и не только стран.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду

Правильно-не верьте!Ждите Пфайзер.
Привился СПУТНИКом V,все в порядке.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
527
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:52
#8
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Цитата:
viktorian85:
Вы про США?

:lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
527
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:53
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?

Когда рак на горе свиснет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22359
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 16:01
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Скажи мне пожалуйста, за что вам Пригожин "повар Путина" деньги платит?

Мне на карточку - скидывают, я и не спрашиваю. Деньги не - пахнут... :lol: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8929
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 16:40
#11
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Да не пускайте вы их в универ и всё
Пусть дистанционно учатся если хотят
А они по всей видимости этого и хотят
Удобно,весь день прошатался на гулянках вечером пришел и жалуешься на систему что она тебе бедненькому учится запрещает)) прям тоталитаризма!!!
Цитата:
drakon:
Мне на карточку - скидывают, я и не спрашиваю. Деньги не - пахнут.

Ну после просрочки то ясен пень)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
152
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 17:12
#12
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Вобщем перефразирую вышесказанное проректором КРУ: Вакцинироваться не заставляем, но без вакцины к учёбе не допустим.

[Исправлено: Николаич I, 06.08.2021 - 17:14]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7639
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 18:32
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

вчкушка, ну кто тебя заставляет? Председатель пкск что-ли? 😉
Делай казахскую, лжепатриотка ты наша. Что не делаешь-то?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4637
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 21:09
#14
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Цитата:
Николаич I:
проректором КРУ: Вакцинироваться не заставляем, но без вакцины к учёбе не допусти

не так давно не полоскали по той же теме другой, частный вуз? Некоторые обхаяли на чем свет стоит - особенно в Инстаграме. И мамашки некоторые даже утверждали, что их деткам, обучающимся в КРУ ничего подобного не говорили. Лукавили или просто не знали? А этот вроде как "чистенький" был. Ан нет - вылезло наружу то же самое. Дело времени оказалось)))И КРУ оказался таким же "законопослушным"! :-)
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