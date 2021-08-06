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Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42103
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
Студенты КРУ им. Байтурсынова обратились в «Нашу Газету», опасаясь, что отсутствие паспорта вакцинации станет причиной недопуска к занятиям. Ситуацию прокомментировал проректор университета Ербол ИСАКАЕВ.
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Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
Мне одной смешно ЭТО читать?
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 14:42
Витя, тупой - стал?
Статьи совсем не - понимает?...
Статьи совсем не - понимает?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 382
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:28
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?
Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.И задержка регистрации Спутника связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам.На сайте Всемирной организации здравоохранения на 2 июля. Судя по этим данным, Россия до сих пор не представила объяснений, не закрыла результаты низкой оценки производственной площадки и не представила всех необходимых для вынесения заключения документов.Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,
Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.И задержка регистрации Спутника связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам.На сайте Всемирной организации здравоохранения на 2 июля. Судя по этим данным, Россия до сих пор не представила объяснений, не закрыла результаты низкой оценки производственной площадки и не представила всех необходимых для вынесения заключения документов.Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 15:45
К стати, Назарбаев Н., привился Спутником...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 211
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 15:45
Цитата:
В конце года
Цитата:
Можете колоться казахской или китайской ещё. Без одобрения ВОЗ Спутнику не мешает его использовать в Европе и других континентах мира.
Цитата:
Вы про США?
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?
В конце года
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.
Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.
Можете колоться казахской или китайской ещё. Без одобрения ВОЗ Спутнику не мешает его использовать в Европе и других континентах мира.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,
Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,
Вы про США?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 382
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:50
Цитата:
Скажи мне пожалуйста, за что вам Пригожин "повар Путина" деньги платит?
drakon:
К стати, Назарбаев Н., привился Спутником...
К стати, Назарбаев Н., привился Спутником...
Скажи мне пожалуйста, за что вам Пригожин "повар Путина" деньги платит?
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:51
Цитата:
Неутешительный вы наш соотечественник,плевать наВоз с высокой колокольни.Судя по всему не только мне ,но и ряду европейских и не только стран.
Цитата:
Правильно-не верьте!Ждите Пфайзер.
Привился СПУТНИКом V,все в порядке.
ПолиграфЪ Боярышников:
И задержка регистрации Спутника связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам
И задержка регистрации Спутника связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам
Неутешительный вы наш соотечественник,плевать наВоз с высокой колокольни.Судя по всему не только мне ,но и ряду европейских и не только стран.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду
Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду
Правильно-не верьте!Ждите Пфайзер.
Привился СПУТНИКом V,все в порядке.
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:52
Цитата:
viktorian85:
Вы про США?
Вы про США?
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 15:53
Цитата:
Когда рак на горе свиснет.
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?
Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?
Когда рак на горе свиснет.
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 16:01
Цитата:
Мне на карточку - скидывают, я и не спрашиваю. Деньги не - пахнут...
ПолиграфЪ Боярышников:
Скажи мне пожалуйста, за что вам Пригожин "повар Путина" деньги платит?
Скажи мне пожалуйста, за что вам Пригожин "повар Путина" деньги платит?
Мне на карточку - скидывают, я и не спрашиваю. Деньги не - пахнут...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8929
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 16:40
Да не пускайте вы их в универ и всё
Пусть дистанционно учатся если хотят
А они по всей видимости этого и хотят
Удобно,весь день прошатался на гулянках вечером пришел и жалуешься на систему что она тебе бедненькому учится запрещает)) прям тоталитаризма!!!
Цитата:
Ну после просрочки то ясен пень)
Пусть дистанционно учатся если хотят
А они по всей видимости этого и хотят
Удобно,весь день прошатался на гулянках вечером пришел и жалуешься на систему что она тебе бедненькому учится запрещает)) прям тоталитаризма!!!
Цитата:
drakon:
Мне на карточку - скидывают, я и не спрашиваю. Деньги не - пахнут.
Мне на карточку - скидывают, я и не спрашиваю. Деньги не - пахнут.
Ну после просрочки то ясен пень)
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 152
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 17:12
Вобщем перефразирую вышесказанное проректором КРУ: Вакцинироваться не заставляем, но без вакцины к учёбе не допустим.
[Исправлено: Николаич I, 06.08.2021 - 17:14]
[Исправлено: Николаич I, 06.08.2021 - 17:14]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7639
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 18:32
Цитата:
вчкушка, ну кто тебя заставляет? Председатель пкск что-ли? 😉
Делай казахскую, лжепатриотка ты наша. Что не делаешь-то?
ПолиграфЪ Боярышников:
вчкушка, ну кто тебя заставляет? Председатель пкск что-ли? 😉
Делай казахскую, лжепатриотка ты наша. Что не делаешь-то?
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 21:09
Цитата:
не так давно не полоскали по той же теме другой, частный вуз? Некоторые обхаяли на чем свет стоит - особенно в Инстаграме. И мамашки некоторые даже утверждали, что их деткам, обучающимся в КРУ ничего подобного не говорили. Лукавили или просто не знали? А этот вроде как "чистенький" был. Ан нет - вылезло наружу то же самое. Дело времени оказалось)))И КРУ оказался таким же "законопослушным"!
Николаич I:
проректором КРУ: Вакцинироваться не заставляем, но без вакцины к учёбе не допусти
проректором КРУ: Вакцинироваться не заставляем, но без вакцины к учёбе не допусти
не так давно не полоскали по той же теме другой, частный вуз? Некоторые обхаяли на чем свет стоит - особенно в Инстаграме. И мамашки некоторые даже утверждали, что их деткам, обучающимся в КРУ ничего подобного не говорили. Лукавили или просто не знали? А этот вроде как "чистенький" был. Ан нет - вылезло наружу то же самое. Дело времени оказалось)))И КРУ оказался таким же "законопослушным"!
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