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≡ Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42103
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 20:00
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Посетить различные города республики и ее самые заповедные уголки стало гораздо проще, благодаря первому лоукосту в Казахстане - авиакомпании Flyarystan. Компания была специально создана для недорогой и комфортной доставки авиапассажиров по всем основным направлениям страны.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7407
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:42
#15
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Цитата:
Гога:
Вам - нельзя!!

Как видим можно :lol: И не только здесь. Он даже не в курсе, что в Костанае масок почти не носят. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3481
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:45
#16
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Мой однокурсник летал к жене в Киев раз в месяц .Средства позволяли. Я тоже был в то время несколько раз в помещении аэропорта . Там не протолкнуться было . Но ты тогда ещё не родился , или бродил по степям где-то :lol: :lol:
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