Отправлено: - 20:45

Мой однокурсник летал к жене в Киев раз в месяц .Средства позволяли. Я тоже был в то время несколько раз в помещении аэропорта . Там не протолкнуться было . Но ты тогда ещё не родился , или бродил по степям где-то