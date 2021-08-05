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≡ Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42103
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 20:00
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Посетить различные города республики и ее самые заповедные уголки стало гораздо проще, благодаря первому лоукосту в Казахстане - авиакомпании Flyarystan. Компания была специально создана для недорогой и комфортной доставки авиапассажиров по всем основным направлениям страны.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
415
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 20:00
#1
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3481
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 21:00
#2
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Чего люди дома не сидели ?? Во движуха была !! А сейчас , интересно , сколько рейсов в день ? Вот , нашел , сегодня целых 3 (ТРИ) рейса !! 15:15 Алматы KC 7142FlyArystan , 17:00 Нур-Султан (Астана)KC 7342FlyArystan ,18:30 ШымкентKC 7542FlyArytan .
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1340
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 21:46
#3
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А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".
Какой-какой матери?
- Парижской.Бога... матери...
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3961
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 08:40
#4
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Псевдолоукостер, только пересекаешь границу с Казахстаном и понимаешь, что местные авиакомпании тебя имеют как хотят и никакой конкуренции, а чего ждать от дочки эирастана?
Натолкали рекламу 30000 тенге из Шымкента в Грузию, попробуйте купить ...
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
527
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 09:06
#5
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Цитата:
гражданин СССР:

Были времена...Частицы могучего прошлого вызывают смешанные чувства,в том числе и ностальгическую печаль.Но не будем расстраиваться и впадать в уныние,ибо грех.Все встанет на круги своя.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7639
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 10:44
#6
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Цитата:
Шимкент

Правило жи-ши тут не канает)

Цитата:
человек платит только за сам перелет, а все остальное

Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа? Поэтому эта замануха дешёвых путешествий вообще не уместна. А сложи все услуги и выйдет совсем не так как представляют.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8929
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 13:09
#7
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Цитата:
гражданин СССР:

Еще раз для тех кто с первого раза не понял))
Совок от того и распался
Посылая яки и Аны во все места по копеечным ценам полупустые от чего Сверхдержавная экономика и нагнулась)
Тебе как фанатику СССР первому надо бегать и кричать что плановая экономика была не совершенна можно было сделать всё по уму
Но нет же,ты пропагандируешь те идеи из за которых государство распалось
Вредитель какой-то)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22359
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 14:47
#8
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Цитата:
yudjin:
Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа?

В личной страничке абайки, написано, что
он турист.Наверное без багажа, туристирует?... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3481
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 16:07
#9
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Цитата:
abaika95:
полупустые

___ Вот откуда вы это взяли ?? Вы же всегда требуете факты . Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22359
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 16:16
#10
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Цитата:
Гога:
Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?

абайка же - турист. По Тургаю, туристировал,
с пустым чемоданом... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8929
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 16:43
#11
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Цитата:
drakon:
В личной страничке абайки, написано, что он турист.Наверное без багажа, туристирует?.

Да вещи лёгче купить там где туристируешь Цитата:
drakon:
абайка же - турист. По Тургаю, туристировал, с пустым чемоданом...

В тургай не туристировал ещё
Работал там только несколько недель
Надо съездить,говорят туры хорошие есть
И места красивые
Цитата:
Гога:
Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?

С потолка взял
Почему всем тут можно а мне нельзя?
Дам себе одну поблажку)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3481
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:32
#12
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Цитата:
abaika95:
Почему всем тут можно а мне нельзя?

____Вам - нельзя!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3481
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:39
#13
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Цитата:
abaika95:

Лично для тебя
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3481
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:39
#14
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