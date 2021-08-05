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Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42103
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 20:00
Посетить различные города республики и ее самые заповедные уголки стало гораздо проще, благодаря первому лоукосту в Казахстане - авиакомпании Flyarystan. Компания была специально создана для недорогой и комфортной доставки авиапассажиров по всем основным направлениям страны.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 415
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 20:00
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 21:00
Чего люди дома не сидели ?? Во движуха была !! А сейчас , интересно , сколько рейсов в день ? Вот , нашел , сегодня целых 3 (ТРИ) рейса !! 15:15 Алматы KC 7142FlyArystan , 17:00 Нур-Султан (Астана)KC 7342FlyArystan ,18:30 ШымкентKC 7542FlyArytan .
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1340
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 05.08.21 - 21:46
А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".
Какой-какой матери?
- Парижской.Бога... матери...
Какой-какой матери?
- Парижской.Бога... матери...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3961
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 08:40
Псевдолоукостер, только пересекаешь границу с Казахстаном и понимаешь, что местные авиакомпании тебя имеют как хотят и никакой конкуренции, а чего ждать от дочки эирастана?
Натолкали рекламу 30000 тенге из Шымкента в Грузию, попробуйте купить ...
Натолкали рекламу 30000 тенге из Шымкента в Грузию, попробуйте купить ...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 527
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 09:06
Цитата:
Были времена...Частицы могучего прошлого вызывают смешанные чувства,в том числе и ностальгическую печаль.Но не будем расстраиваться и впадать в уныние,ибо грех.Все встанет на круги своя.
гражданин СССР:
Были времена...Частицы могучего прошлого вызывают смешанные чувства,в том числе и ностальгическую печаль.Но не будем расстраиваться и впадать в уныние,ибо грех.Все встанет на круги своя.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7639
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 10:44
Цитата:
Правило жи-ши тут не канает)
Цитата:
Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа? Поэтому эта замануха дешёвых путешествий вообще не уместна. А сложи все услуги и выйдет совсем не так как представляют.
Шимкент
Правило жи-ши тут не канает)
Цитата:
человек платит только за сам перелет, а все остальное
Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа? Поэтому эта замануха дешёвых путешествий вообще не уместна. А сложи все услуги и выйдет совсем не так как представляют.
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 13:09
Цитата:
Еще раз для тех кто с первого раза не понял))
Совок от того и распался
Посылая яки и Аны во все места по копеечным ценам полупустые от чего Сверхдержавная экономика и нагнулась)
Тебе как фанатику СССР первому надо бегать и кричать что плановая экономика была не совершенна можно было сделать всё по уму
Но нет же,ты пропагандируешь те идеи из за которых государство распалось
Вредитель какой-то)
гражданин СССР:
Еще раз для тех кто с первого раза не понял))
Совок от того и распался
Посылая яки и Аны во все места по копеечным ценам полупустые от чего Сверхдержавная экономика и нагнулась)
Тебе как фанатику СССР первому надо бегать и кричать что плановая экономика была не совершенна можно было сделать всё по уму
Но нет же,ты пропагандируешь те идеи из за которых государство распалось
Вредитель какой-то)
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 14:47
Цитата:
В личной страничке абайки, написано, что
он турист.Наверное без багажа, туристирует?...
yudjin:
Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа?
Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа?
В личной страничке абайки, написано, что
он турист.Наверное без багажа, туристирует?...
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 16:07
Цитата:
___ Вот откуда вы это взяли ?? Вы же всегда требуете факты . Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
abaika95:
полупустые
полупустые
___ Вот откуда вы это взяли ?? Вы же всегда требуете факты . Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 16:16
Цитата:
абайка же - турист. По Тургаю, туристировал,
с пустым чемоданом...
Гога:
Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
абайка же - турист. По Тургаю, туристировал,
с пустым чемоданом...
Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 16:43
Цитата:
Да вещи лёгче купить там где туристируешь Цитата:
В тургай не туристировал ещё
Работал там только несколько недель
Надо съездить,говорят туры хорошие есть
И места красивые
Цитата:
С потолка взял
Почему всем тут можно а мне нельзя?
Дам себе одну поблажку)
drakon:
В личной страничке абайки, написано, что он турист.Наверное без багажа, туристирует?.
В личной страничке абайки, написано, что он турист.Наверное без багажа, туристирует?.
Да вещи лёгче купить там где туристируешь Цитата:
drakon:
абайка же - турист. По Тургаю, туристировал, с пустым чемоданом...
абайка же - турист. По Тургаю, туристировал, с пустым чемоданом...
В тургай не туристировал ещё
Работал там только несколько недель
Надо съездить,говорят туры хорошие есть
И места красивые
Цитата:
Гога:
Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
Жду , как это вы подтвердите , или с потолка взяли это ?
С потолка взял
Почему всем тут можно а мне нельзя?
Дам себе одну поблажку)
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:32
Цитата:
____Вам - нельзя!!
abaika95:
Почему всем тут можно а мне нельзя?
Почему всем тут можно а мне нельзя?
____Вам - нельзя!!
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:39
Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще
Отправлено: 06.08.21 - 20:39
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