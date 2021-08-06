Отправлено: - 15:45

ПолиграфЪ Боярышников:

Когда у нас появиться вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma с эффективностью против 23 вариантов Covid-19?

ПолиграфЪ Боярышников:

Почему людей заставляют вакцинироваться Спутником? «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, и никто за результаты вакцинации не желает брать ответственность на себя.

ПолиграфЪ Боярышников:

Как можно верить стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду,

Цитата:В конце годаЦитата:Можете колоться казахской или китайской ещё. Без одобрения ВОЗ Спутнику не мешает его использовать в Европе и других континентах мира.Цитата:Вы про США?