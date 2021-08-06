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≡ Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42103
Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
Отправлено: 06.08.21 - 10:03
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- В последнее время у нас перестал ходить автобус на Костанай. И водитель есть, и машина, а не ходит. Перевозчик говорит, что акимат не разрешает, - пожаловался "НГ" житель села Нечаевка Анатолий КУЯНЦЕВ.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1357
Re: Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние...
Отправлено: 06.08.21 - 10:03
#1
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хм, утром и вечером всегда битком был автобус, а в выходные и каждый рейс зачастую
реже может надо было сделать, желающих то хватает :-x
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Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
152
Re: Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние...
Отправлено: 06.08.21 - 16:32
#2
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Ездил я на том автобусе, народу полно, особенно по утрам. Из трёх деревень люди едут на работу и учёбу! А по вечерам назад. Так что пусть лапшу на уши не вешают. Может среди дня народу чуть меньше, ну так можно же график движения скорректировать.
Так же стоит учитывать что люди, из-за отсутствия автобуса, стали добираться на попутках. При регулярном автобусном сообщении они со временем все вернутся в ряды клиентов компании, обслуживающей маршрут.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14208
Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
Отправлено: 06.08.21 - 16:56
#3
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Цитата:
Николаич I:
Ездил я на том автобусе, народу полно, особенно по утрам. Из трёх деревень люди едут на работу и учёбу! А по вечерам назад.

Скорее всего, загрузка только утром и вечером, а обязывают катать несколько раз в день. Ну не стал бы предприниматель от выгодного маршрута отказываться.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7398
Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
Отправлено: 06.08.21 - 17:08
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Ну не стал бы предприниматель от выгодного маршрута отказываться.

Ну маршрут то и скорректировать можно. :-x
Почему вот маршрутки не разрешат? Вот тогда бы эти барыги и на выгодных маршрутах реально бы взвыли. Конкуренция как никак. :lol:

[Исправлено: elektron, 06.08.2021 - 12:08]
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