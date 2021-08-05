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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:30
Цитата:
_____Понял !! Не буду мешать .Удаляюсь .
Змея Подколодная:
_____Понял !! Не буду мешать .Удаляюсь .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:31
Цитата:
_____________ А песни -то ,
слушал ??
drakon:
Я смотрю.
Я смотрю.
_____________ А песни -то ,
слушал ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 13:35
Цитата:
Маркс: Ну если если идет специальная операция, руки заняты, а женщина бежит на тебя с непонятными намерениями, пряча в рукаве оружие или взрывчатку, то любой подготовленный человек сведет свое воздействие к минимуму.Тут согласен Только вот женщина не бежала на полицейского А стояла на улице Выразила свое возмущение задержанием Полицай решил не разбираясь ударить ее с ноги в живот А был бы студент рядом И кинул стаканчиком в полицая тот бы сразу упал и бился в конвульсиях)) они же сейчас такие там))полицаи) Цитата:
Маркс: Может быть г-н abaika95 выберет из предложенного меню приглянувшуюся ему линию поведения?Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю)) но нет Дядя Маркс и его кумир полицай выбрали путь быть посмешищем для всей России Цитата:
Абайка, где сравнительная таблица по медалямна Олимпийском сайте наверно Цитата:
Что там у России, как дела?))) Казахстан какое место в медальном зачете?)Ну понятно вам хочется сравнить себя со мной Якобы я такой же лицемер как и вы и должен сейчас крутить,юлить и доказывать что чёрное это белое и что мы всервоно лучшие и вообще оставили страницу в книге какой-то там и ещё звук издали как Русь (фюреру таноми привет) Но нет.Россия (а точнее Олимпийский комитет России) вполне достойно идут вроде на 7 месте сейчас после австралии (сверхдержава) Для Казахстана эта самая жидкая олимпиада Яркий пример того что если год не вкладывать бабки в спорт он нафиг никому и не нужен и даже самим спортсменам Блогеры все стали
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 13:38
Юджин
Там из твоей любимой Беларуси спортсмены бегут как из СССР
А под минском как сообщает инсайдер начали строить концлагерь
Переедь пожалуйста в белорусь хоть на годик
Хочу на НГ читать потом статьи о твоей жизни)
Как ты будешь хвалить режим-с)
Там из твоей любимой Беларуси спортсмены бегут как из СССР
А под минском как сообщает инсайдер начали строить концлагерь
Переедь пожалуйста в белорусь хоть на годик
Хочу на НГ читать потом статьи о твоей жизни)
Как ты будешь хвалить режим-с)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 14:53
Цитата:
Если вопрос, стал бы передо мной.
Я бы уехал в - Беларусию...
abaika95:
Переедь пожалуйста в белорусь хоть на годик
Переедь пожалуйста в белорусь хоть на годик
Если вопрос, стал бы передо мной.
Я бы уехал в - Беларусию...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 15:24
Цитата:
drakon: Я бы уехал в - Беларусию...Отличная страна. Чистая. Красивая. Вкусныее продукты. Жить там нормально. По крайнее мере друзья и знакомые живут там не хуже чем мы в Казахстане. Пытались несколько раз сделать из неё Украину. Батька с нормальными белорусами задавили продажных змагаров с красно белыми тряпками спосируемыми из Польши, Литвы и прочих стран. Если бы как хохлы ушатали страну то поехали бы в Польшу, Чехию и т.д. собирать урожай им. 2% митингующих в стране не должны указывать что делать 98%. Это касается любой страны. Так что езжай в гости
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 527
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 15:39
Цитата:
Фигня,одна очередная пани Тимановска,по типу тихановской.Как поразительно быстро свалила от туда ее семья,бросив все,что нажито.Как х... сдуло.Беженцы епт,очередные "жертвы" Батькивщины :)
Цитата:
Инсайдер -очередная яма с дерьмом,по типу фбк.Такие же "великие"расследования,как и у анального.
abaika95:
Там из твоей любимой Беларуси спортсмены бегут как из СССР
Там из твоей любимой Беларуси спортсмены бегут как из СССР
Фигня,одна очередная пани Тимановска,по типу тихановской.Как поразительно быстро свалила от туда ее семья,бросив все,что нажито.Как х... сдуло.Беженцы епт,очередные "жертвы" Батькивщины :)
Цитата:
abaika95:
А под минском как сообщает инсайдер начали строить концлагерь
А под минском как сообщает инсайдер начали строить концлагерь
Инсайдер -очередная яма с дерьмом,по типу фбк.Такие же "великие"расследования,как и у анального.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 15:41
Цитата:
У меня, сваты там - живут.
Жизнью - довольны...
viktorian85:
Так что езжай в гости
Так что езжай в гости
У меня, сваты там - живут.
Жизнью - довольны...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 16:35
Цитата:
Но почему то ты дальше мучаешься в Германии)))
Чтож не уедешь то? Или как твой земляк электрон? Который любит Россию из Германии но переезжать к берёзкам не торопится)) Цитата:
Также мои знакомые из России рассказывают своим про Казахстан)
Но мы то понимаем что поживя в стране сразу возникнут вопросы на разные темы) Цитата:
Эх как Скобееву послушал))
Осталось только добавить что-нибудь про бедность Украины и мы их раздавим)
Цитата:
Ну просто так наверно сбегать не будут?)
Цитата:
А тут как Шейнина почитал))
Прям прям точь в точь)Цитата:
А ты мучаешься в Германии бедный ?)
drakon:
Если вопрос, стал бы передо мной. Я бы уехал в - Беларусию
Если вопрос, стал бы передо мной. Я бы уехал в - Беларусию
Но почему то ты дальше мучаешься в Германии)))
Чтож не уедешь то? Или как твой земляк электрон? Который любит Россию из Германии но переезжать к берёзкам не торопится)) Цитата:
viktorian85:
Отличная страна. Чистая. Красивая. Вкусныее продукты. Жить там нормально. По крайнее мере друзья и знакомые живут там не хуже чем мы в Казахстане.
Отличная страна. Чистая. Красивая. Вкусныее продукты. Жить там нормально. По крайнее мере друзья и знакомые живут там не хуже чем мы в Казахстане.
Также мои знакомые из России рассказывают своим про Казахстан)
Но мы то понимаем что поживя в стране сразу возникнут вопросы на разные темы) Цитата:
viktorian85:
Батька с нормальными белорусами задавили продажных змагаров с красно белыми тряпками спосируемыми из Польши, Литвы и прочих стран. Если бы как хохлы ушатали страну то поехали бы в Польшу, Чехию и т.д. собирать урожай им. 2% митингующих в стране не должны указывать что делать 98%.
Батька с нормальными белорусами задавили продажных змагаров с красно белыми тряпками спосируемыми из Польши, Литвы и прочих стран. Если бы как хохлы ушатали страну то поехали бы в Польшу, Чехию и т.д. собирать урожай им. 2% митингующих в стране не должны указывать что делать 98%.
Эх как Скобееву послушал))
Осталось только добавить что-нибудь про бедность Украины и мы их раздавим)
Цитата:
Сергей kst:
Фигня,одна очередная пани Тимановска,по типу тихановской.Как поразительно быстро свалила от туда ее семья,бросив все,что нажито.Как х... сдуло.Беженцы епт,очередные "жертвы" Батькивщины
Фигня,одна очередная пани Тимановска,по типу тихановской.Как поразительно быстро свалила от туда ее семья,бросив все,что нажито.Как х... сдуло.Беженцы епт,очередные "жертвы" Батькивщины
Ну просто так наверно сбегать не будут?)
Цитата:
Сергей kst:
Инсайдер -очередная яма с дерьмом,по типу фбк.Такие же "великие"расследования,как и у анального.
Инсайдер -очередная яма с дерьмом,по типу фбк.Такие же "великие"расследования,как и у анального.
А тут как Шейнина почитал))
Прям прям точь в точь)Цитата:
drakon:
У меня, сваты там - живут. Жизнью - довольны
У меня, сваты там - живут. Жизнью - довольны
А ты мучаешься в Германии бедный ?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 16:56
Цитата:
Ещё - не время. Но в Куатостан, я не - перееду...
abaika95:
Но почему то ты дальше мучаешься в Германии)))
Но почему то ты дальше мучаешься в Германии)))
Ещё - не время. Но в Куатостан, я не - перееду...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7398
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 17:02
Цитата:
Так берёзки и тут водются.
abaika95:
но переезжать к берёзкам не торопится))
но переезжать к берёзкам не торопится))
Так берёзки и тут водются.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7398
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 17:04
Цитата:
Правильно, Марик и так красивые фотки скидывает.
drakon:
я не - перееду...
я не - перееду...
Правильно, Марик и так красивые фотки скидывает.
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