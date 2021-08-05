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≡ Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42103
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 05.08.21 - 17:41
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В Рудном газ отключат на две недели 16 августа. С 19 августа прекратят подачу топлива в села Майское, Набережное, Красносельское, Айет и Юбилейное. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе костанайского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
214
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 17:41
#1
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Цитата:
Айет

Луномясовка?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
682
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 20:48
#2
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КТЭК, сделайте свою "осеннюю" опрессовку в этот период, а? Температура воды ведь не важна для трубы. Будьте мобильнее.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1340
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 21:30
#3
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Цитата:
Рудный без газа, Костанай без горячей воды

Какой-то безнадегой веет от заголовка.
В то время когда космические корабли бороздят,
Цитата:
Рудный без газа, Костанай без горячей воды.

Но мы же все сознательные граждане и понимаем, что:
Цитата:
Подводя итоги, повышение тарифа - это не прихоть, оно экономически обоснованно и не ударит людей по карману.- Именно это я хотела донести до наших потребителей.

8-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1356
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 23:24
#4
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Веселуха. В Рудном с 16 по 30 прекращают горячее водоснабжение в связи с подготовкой к зиме.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
415
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 06:12
#5
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Цитата:
electro:
КТЭК, сделайте свою "осеннюю" опрессовку в этот период, а? Температура воды ведь не важна для трубы. Будьте мобильнее.

КТЭК не ищет легких путей.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
527
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 06.08.21 - 08:41
#6
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Цитата:
В АО "КазТрансГаз Аймак" отмечают, что подключение может произойти сразу после окончания ремонта трубопровода.

Источник:

Несколько вопросов-конкретней можно,что значит -может произойти?А может и не произойти? На какую дату планируется завершение ремонта? К отопительному сезону газ ,надеюсь будет.А то мб нужно готовить печь длительного горения,вместо газового котла.

[Исправлено: Сергей kst, 06.08.2021 - 08:43]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
772
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 06.08.21 - 08:57
#7
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Цитата:
Сергей kst:
Несколько вопросов

Добавил даты ремонта газопровода - с 16-го по 30 августа. Так что подключение, видимо, не позже 30 августа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4781
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 13:25
#8
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Главное чтоб свет не отключился, иначе завшивеем будем ходить зачесанные.
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Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
152
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 06.08.21 - 17:00
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Поставка газа будет полностью прекращена коммунально-бытовым и промышленным потребителям

Цитата:
Для бытовых потребителей газоснабжение будет осуществляться из резервных мощностей филиала

Кто это понять, коммунально-бытовым потребителям отключат, а бытовым нет? А кто относится к этой и той категории?
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