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Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
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