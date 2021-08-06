Отправлено: - 16:56

Николаич I:

Ездил я на том автобусе, народу полно, особенно по утрам. Из трёх деревень люди едут на работу и учёбу! А по вечерам назад.

Цитата:Скорее всего, загрузка только утром и вечером, а обязывают катать несколько раз в день. Ну не стал бы предприниматель от выгодного маршрута отказываться.