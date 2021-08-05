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«В такой обстановке обостряется все»
«В такой обстановке обостряется все»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42103
«В такой обстановке обостряется все»
Отправлено: 05.08.21 - 12:20
Акция «Нашей Газеты», в которой читатели делились историями излечения от ковида в стационарных условиях, проходила летом 2020 года. Из нескольких десятков писем с благодарностями лечащим врачам экспертная комиссия выбрала истории десяти медиков, каждому из них мы вручили премию в размере 100 000 тенге.
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Re: «В такой обстановке обостряется все»
Отправлено: 05.08.21 - 12:20
Цитата:
Цитата:
Вот из за того что управление здравоохранения не делало отсев добровольцев, в госпитали в итоге попали вот такие вот косметологи которые ясное дело изначально были настроены скептически к проблемам и пандемии
Она сходила туда,разведала и теперь давай выдавать на гора свое мнение какбы с переднего края
Люди уши развесив верят
Люди вообще любят верить мнению тех с кем совпадает личное мнение
Так и получилось что идёт ковид диссидент смотрит на это все через призму скептицизма а потом раздает интервью как все вокруг плохо,ничего не хватает а пандемия вообще видите ли не такая опасная,фи
Управлению здравоохранения совет
А вы ярых антиваксеров ещё запустите в госпитали свои и скажите вот мол смотрите,изучайте а мы пошли работать
Я даю 100% гарантию что антиваксеры выйдя оттуда будут утверждать что власть всервоно виновата что люди болеют а вакцинация являлась триггером для массовой заболеваемости))) Они же там видели заболевших!!!))
У кого-то изменения все же произошли. Екатерина МУН работала косметологом
Цитата:
Я вам так скажу: во второй раз болеть проще, по себе поняла. А ситуация по большей части искусственно нагнетенная.
Вот из за того что управление здравоохранения не делало отсев добровольцев, в госпитали в итоге попали вот такие вот косметологи которые ясное дело изначально были настроены скептически к проблемам и пандемии
Она сходила туда,разведала и теперь давай выдавать на гора свое мнение какбы с переднего края
Люди уши развесив верят
Люди вообще любят верить мнению тех с кем совпадает личное мнение
Так и получилось что идёт ковид диссидент смотрит на это все через призму скептицизма а потом раздает интервью как все вокруг плохо,ничего не хватает а пандемия вообще видите ли не такая опасная,фи
Управлению здравоохранения совет
А вы ярых антиваксеров ещё запустите в госпитали свои и скажите вот мол смотрите,изучайте а мы пошли работать
Я даю 100% гарантию что антиваксеры выйдя оттуда будут утверждать что власть всервоно виновата что люди болеют а вакцинация являлась триггером для массовой заболеваемости))) Они же там видели заболевших!!!))
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 214
Re: «В такой обстановке обостряется все»
Отправлено: 05.08.21 - 13:12
Цитата:
У кого-то изменения все же произошли. Екатерина МУН работала косметологом, но в начале пандемии решила достать свой диплом фельдшера и пойти медсестрить в провизор
не надо вырывать слова из контекста
abaika95:
У кого-то изменения все же произошли. Екатерина МУН работала косметологом, но в начале пандемии решила достать свой диплом фельдшера и пойти медсестрить в провизор
не надо вырывать слова из контекста
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 214
Re: «В такой обстановке обостряется все»
Отправлено: 05.08.21 - 13:14
Цитата:
Цитата:
одна из причин, по которой возможно пришлось работать кометологом
abaika95:
Цитата:
- Я увидела изнутри то, во что превратилась система здравоохранения, и поняла: в этой стране я не хочу лечить ни себя, ни своих детей, - признается Екатерина
одна из причин, по которой возможно пришлось работать кометологом
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7635
Re: «В такой обстановке обостряется все»
Отправлено: 06.08.21 - 00:11
Цитата:
Полностью согласен. Такого дурдома, который творится в Казахстане с запугиванием, ограничением в работе, какими-то дикими ашыками-машиками, заоблачными штрафами, принудительной вакцинацией, психологическим нагнетанием страха и ужаса, нет наверное нигде.
И ведь от чего? От похеренной медицины, развалиной системы здравоохранения, от желания нагреть руки на беде, продемонстрировать власть не прилагая мозги. Ведь так же проще.
ситуация по большей части искусственно нагнетенная.
Полностью согласен. Такого дурдома, который творится в Казахстане с запугиванием, ограничением в работе, какими-то дикими ашыками-машиками, заоблачными штрафами, принудительной вакцинацией, психологическим нагнетанием страха и ужаса, нет наверное нигде.
И ведь от чего? От похеренной медицины, развалиной системы здравоохранения, от желания нагреть руки на беде, продемонстрировать власть не прилагая мозги. Ведь так же проще.
Re: «В такой обстановке обостряется все»
Отправлено: 06.08.21 - 16:50
Цитата:
Врач как и педагог без постоянной практики теряет навык
Поэтому Мун обычный КОСМЕТОЛОГ с дипломом врача
Такая же как экономисты наши которые ногти делают))
Цитата:
Денег больше вот и ушла работать косметологом,какой это врач тогда? Цитата:
В белорусь съезди свою любимую)) там и без вируса тоже самое происходит))
А с вирусом в Германии такое же было
Но немцы они мягко говоря не наши Казахстанские белорусы
Они дисциплинированные и уважают закон.Так мракобесы побузели чучуть их дубинками разогнали они и успокоились)
Дракон с электроном не дадут соврать,сидят как притихшие вон))
N0name:
Екатерина МУН работала косметологом, но в начале пандемии решила достать свой диплом фельдшера и пойти медсестрить в провизор не надо вырывать слова из контекста
Екатерина МУН работала косметологом, но в начале пандемии решила достать свой диплом фельдшера и пойти медсестрить в провизор не надо вырывать слова из контекста
Врач как и педагог без постоянной практики теряет навык
Поэтому Мун обычный КОСМЕТОЛОГ с дипломом врача
Такая же как экономисты наши которые ногти делают))
Цитата:
N0name:
одна из причин, по которой возможно пришлось работать кометологом
одна из причин, по которой возможно пришлось работать кометологом
Денег больше вот и ушла работать косметологом,какой это врач тогда? Цитата:
yudjin:
Полностью согласен. Такого дурдома, который творится в Казахстане с запугиванием, ограничением в работе, какими-то дикими ашыками-машиками, заоблачными штрафами, принудительной вакцинацией, психологическим нагнетанием страха и ужаса, нет наверное нигде.
Полностью согласен. Такого дурдома, который творится в Казахстане с запугиванием, ограничением в работе, какими-то дикими ашыками-машиками, заоблачными штрафами, принудительной вакцинацией, психологическим нагнетанием страха и ужаса, нет наверное нигде.
В белорусь съезди свою любимую)) там и без вируса тоже самое происходит))
А с вирусом в Германии такое же было
Но немцы они мягко говоря не наши Казахстанские белорусы
Они дисциплинированные и уважают закон.Так мракобесы побузели чучуть их дубинками разогнали они и успокоились)
Дракон с электроном не дадут соврать,сидят как притихшие вон))
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