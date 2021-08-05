Отправлено: - 10:44

Шимкент

человек платит только за сам перелет, а все остальное

Цитата:Правило жи-ши тут не канает)Цитата:Покажите мне туриста, который путешествует без вещей и багажа? Поэтому эта замануха дешёвых путешествий вообще не уместна. А сложи все услуги и выйдет совсем не так как представляют.